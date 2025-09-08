La Finul dit avoir aidé l’armée libanaise à se redéployer dans plus de 120 positions dans le Sud

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a annoncé lundi qu’avec son soutien, l’armée libanaise s’était redéployée sur « plus de 120 positions dans le sud du Liban », alors que l’armée israélienne continue d’occuper des points dans la région, en violation de l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024.

« Les Casques bleus travaillent en étroite collaboration avec l'armée libanaise pour rétablir la stabilité dans la région », indique la Finul dans un communiqué. « Grâce aux patrouilles, aux exercices d’entraînement et à la coordination quotidienne, ils aident l'armée libanaise à étendre leur présence. Avec le soutien de la Finul, l'armée libanaise s'est redéployée sur plus de 120 positions dans le sud du Liban, renforçant ainsi l’autorité de l’État conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies », poursuit la force.

Le mandat de la Finul a été prorogé le mois dernier par le Conseil de sécurité, pour une dernière fois. Fin 2026, la force intérimaire devra ainsi entamer un plan de retrait qui devrait se terminer fin 2027. L’accord du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a été adopté en novembre 2024 pour mettre fin à plus d’un an de guerre qui a laissé le parti chiite affaibli et privé de son leadership historique. Depuis, la Finul et l’armée libanaise collaborent pour assurer le désarmement au sud du Litani. Vendredi, le gouvernement a approuvé le plan présenté par l’armée visant à désarmer les milices sur l’ensemble du territoire, à commencer par le Hezbollah, qui refuse toujours de remettre son arsenal.