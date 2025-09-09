Pendant que la France se prépare à « tout bloquer », Deauville trinque à Pamela Anderson et Kim Novak
« Le glamour ne fait pas grève » sur la Côte fleurie. De la consécration de la star d’« Alerte à Malibu » devenue icône féministe aux frustrations politiques contenues, « L’Orient-Le Jour » a arpenté le tapis rouge et les coulisses du 51e Festival du film américain de la station balnéaire.
OLJ / Karl RICHA, à Deauville,
le 09 septembre 2025 à 00h00
Pamela Anderson inaugure une cabine de plage à son nom, une tradition mythique à Deauville. Stéphanie Chermont/L’Orient-Le Jour
Sur les plages normandes souffle une brise californienne. Le genre qui fait oublier la grisaille. Réunis autour d’un morceau de bois orné d’un drapeau américain, une dizaine de journalistes patientent les yeux et les smartphones levés au ciel. Sur les planches de Deauville mythifiées par le couple Trintignant/Aimée, où s’est ouverte la 51e édition du célèbre festival de cinéma, quelques badauds et lève-tôt guettent eux aussi l’apparition d’une chevelure blonde vénitienne. Celle-là même qui, il y a près de quarante ans, était persona non grata dans les cercles d’une industrie hautaine, perchée sur des préjugés essentiellement misogynes. « Madame arrive et ne restera que cinq minutes, montre en main », prévient un chroniqueur rodé à l’exercice et exaspéré à l’idée de ne pouvoir obtenir d’entretien avec la star du jour. « Ce n’est pas...
Sur les plages normandes souffle une brise californienne. Le genre qui fait oublier la grisaille. Réunis autour d’un morceau de bois orné d’un drapeau américain, une dizaine de journalistes patientent les yeux et les smartphones levés au ciel. Sur les planches de Deauville mythifiées par le couple Trintignant/Aimée, où s’est ouverte la 51e édition du célèbre festival de cinéma, quelques badauds et lève-tôt guettent eux aussi l’apparition d’une chevelure blonde vénitienne. Celle-là même qui, il y a près de quarante ans, était persona non grata dans les cercles d’une industrie hautaine, perchée sur des préjugés essentiellement misogynes. « Madame arrive et ne restera que cinq minutes, montre en main », prévient un chroniqueur rodé à l’exercice et exaspéré à l’idée de ne pouvoir obtenir...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.