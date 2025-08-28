Mostra de Venise 2025 : Alors que Gal Gadot se fait boycotter, Brad Pitt finance un film sur Gaza

« Personne ne veut en parler… Mais tout le monde va en parler. » Il est presque 15h, le soleil tape fort sur le Lido di Venezia. Accréditation autour du cou, vapoteuse aux lèvres, Barbara scrute la vingtaine de manifestants d’un groupuscule régional de gauche, drapeaux palestiniens brandis face au Palazzo del Cinema. « Ce n’est que le début d’une série de coups d’éclat. Le festival va être long, très long », souffle-t-elle, un brin désabusée. « Et je peux vous assurer que les stars s’en inquiètent. »À quelques heures du lancement officiel de la 82e édition d’une Mostra qui accueille à nouveau, à bras ouverts, le gotha hollywoodien de première division, Venise se veut en effet plus prudente qu’enthousiaste. Près de quatre mois après un Cannes assombri par les appels à l'exclusion de personnalités,...

