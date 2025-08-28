Mostra de Venise 2025 : Alors que Gal Gadot se fait boycotter, Brad Pitt finance un film sur Gaza
De l’éclat des stars américaines aux contestations géopolitiques, la 82e édition du plus vieux festival de cinéma au monde s’est ouverte dans un climat de menaces. « L’Orient-Le Jour » a infiltré les coulisses de cette première journée électrique.
OLJ / Karl RICHA, à Venise,
le 28 août 2025 à 13h19
George et Amal Clooney arrivent au Lido de Venise à la veille de la cérémonie d'ouverture du 27 août 2025. Photo Reuters
« Personne ne veut en parler… Mais tout le monde va en parler. » Il est presque 15h, le soleil tape fort sur le Lido di Venezia. Accréditation autour du cou, vapoteuse aux lèvres, Barbara scrute la vingtaine de manifestants d’un groupuscule régional de gauche, drapeaux palestiniens brandis face au Palazzo del Cinema. « Ce n’est que le début d’une série de coups d’éclat. Le festival va être long, très long », souffle-t-elle, un brin désabusée. « Et je peux vous assurer que les stars s’en inquiètent. »À quelques heures du lancement officiel de la 82e édition d’une Mostra qui accueille à nouveau, à bras ouverts, le gotha hollywoodien de première division, Venise se veut en effet plus prudente qu’enthousiaste. Près de quatre mois après un Cannes assombri par les appels à l'exclusion de personnalités, les relances incessantes de journalistes...
