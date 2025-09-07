Lion d'argent à Venise pour le film « The Voice of Hind Rajab », sur le calvaire d'une fillette tuée par l'armée israélienne à Gaza

Le film choc « The Voice of Hind Rajab » de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, qui raconte le calvaire d'une fillette palestinienne tuée début 2024 à Gaza, a été récompensé samedi du Lion d'argent à Venise, deuxième récompense la plus prestigieuse.

« Le cinéma ne peut pas ramener Hind et effacer les atrocités commises contre elle », a réagi Kaouther Ben Hania, accueillie par une standing ovation, en recevant son prix. Mais « le cinéma peut préserver sa voix (...) car son histoire n'est pas que la sienne. C'est celle tragique de tout un peuple, un peuple souffrant d'un génocide infligé par un gouvernement israélien criminel qui agit avec impunité », a-t-elle insisté.