Dernières Infos - Festival de cinéma

Lion d'argent à Venise pour le film « The Voice of Hind Rajab », sur le calvaire d'une fillette tuée par l'armée israélienne à Gaza

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania dénonce le « génocide infligé au peuple de Gaza par un gouvernement israélien criminel qui agit avec impunité. »

L'OLJ/AFP / le 07 septembre 2025 à 09h58

Amer Hlehel, Kaouther Ben Hania, Saja Kilani, Motaz Malhees et Clara Khoury posant avec un portrait de Hind Rajab, lors du tapis rouge avant la présentation du film "The voice of Hind Rajab" au 82e festival du film international de Venise, le 3 septembre 2025. Photo AFP / TIZIANA FABI

Le film choc « The Voice of Hind Rajab » de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, qui raconte le calvaire d'une fillette palestinienne tuée début 2024 à Gaza, a été récompensé samedi du Lion d'argent à Venise, deuxième récompense la plus prestigieuse.

« Le cinéma ne peut pas ramener Hind et effacer les atrocités commises contre elle », a réagi Kaouther Ben Hania, accueillie par une standing ovation, en recevant son prix. Mais « le cinéma peut préserver sa voix (...) car son histoire n'est pas que la sienne. C'est celle tragique de tout un peuple, un peuple souffrant d'un génocide infligé par un gouvernement israélien criminel qui agit avec impunité », a-t-elle insisté.

