Rassamny : L'attribution des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Qleiaate commencera début 2026

Le ministre libanais des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, a annoncé samedi que l'attribution des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Qleiaat (Akkar) commencera début 2026, lors d'une visite de ce site en compagnie d'une délégation des organismes économiques du Liban-Nord, dirigée par l'ancien ministre Mohammad Choucair.

M. Rassamny a réaffirmé l'engagement du gouvernement à redynamiser cette infrastructure du nord du pays, moteur essentiel du développement économique de la région. « L'attribution des travaux de réhabilitation de l'aéroport commencera début 2026 », a déclaré le ministre, soulignant que « depuis le début de ce mandat, le président de la République et le Premier ministre ont manifesté une forte détermination à exploiter et à activer l'aéroport, compte tenu de son importance pour le Nord et pour l'économie libanaise dans son ensemble ».

« La visite d'aujourd'hui est le fruit d'une initiative et d'une aimable invitation des organismes économiques. Je me suis rendu plusieurs fois à l'aéroport et, à chaque visite, je suis de plus en plus convaincu de l'importance de cette infrastructure et de l'urgence de la mettre en service pour desservir le Nord et le Liban », a-t-il ajouté.

Fin août, M. Rassamny avait annoncé à Tripoli que « l'étude de faisabilité économique de l'aéroport de Qleiaat est terminée » et que « le projet attendait les mesures exécutives pour sa réactivation ».

Incluses dans la déclaration ministérielle, la réhabilitation et la réactivation de l'aéroport de Qleiaat sont considérées comme une priorité par le gouvernement du Premier ministre Nawaf Salam. Cette initiative reflète l'intention du pouvoir exécutif de doter le Liban d'infrastructures complémentaires à l'Aéroport international de Beyrouth (AIB) afin de réduire la congestion.

Développé par l'armée française en 1938, l'aéroport de Qleiaat a été placé sous le contrôle de l'armée libanaise en 1966, qui l'a modernisé pour en faire une base militaire. Il a été rebaptisé aéroport René Moawad en 1989 en hommage au président qui a été élu, puis assassiné. La question de l'ouverture d'un deuxième aéroport au Liban fait débat depuis de nombreuses années. Les guerres successives, qui ont conduit au bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, où se trouve l'aéroport actuel, ont poussé plusieurs politiques à réclamer la création d'un deuxième aéroport.