Un trafiquant d’armes opérant entre la Syrie et le Liban arrêté par les FSI

Les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont annoncé jeudi, dans un communiqué, l'arrestation d'un Libanais, A. B. (né en 1997), impliqué dans le « trafic d’armes de guerre depuis la Syrie vers le Liban via des passages illégaux ».

Il a été arrêté à la suite d'une embuscade tendue par les FSI. Une patrouille avait repéré le trafiquant présumé lundi à Tell Abbass el-Gharbi, dans l’Akkar (Liban-Nord), à bord d’une camionnette utilitaire de type « Rapid » de couleur orange, précise le communiqué. Il était en possession de 12 lanceurs RPG (lance-roquettes antichar) et de leurs projectiles correspondants.

Toujours selon les FSI, le trafiquant présumé « a reconnu les faits qui lui sont reprochés » lors de son interrogatoire. L’homme, déjà connu des services de l'ordre pour « des antécédents en matière de tirs et de trafic de personnes », a été déféré devant la justice compétente, ont conclu les FSI.

L'armée libanaise a renforcé sa présence à la frontière entre le Liban et la Syrie après la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, afin de tenter de résoudre les problèmes liés à la porosité de la frontière, dans le cadre d'efforts de lutte contre la contrebande et le trafic en tout genre. Depuis, l'armée libanaise et les FSI annoncent régulièrement des saisies d'armes et l'arrestation de contrebandiers.

Lors d'une réunion de coordination entre le Liban et la Syrie tenue lundi à Beyrouth, les deux parties ont décidé d’« intensifier les efforts pour lutter contre la contrebande, une requête mutuelle des deux pays », a précisé, suite à la réunion, le vice-Premier ministre Tarek Mitri, qui pilote les relations libano-syriennes, à L'Orient-Le Jour.

Le 19 août dernier, la police syrienne a arrêté dans la région de Homs un camion chargé de roquettes qui se dirigeait vers le Liban. Le 26 août, un conducteur syrien en possession d'une grande quantité d'armes et de munitions a été arrêté par l'armée libanaise dans le Akkar.

En février et mars, des accrochages liés à des opérations de contrebande ont opposé les forces de sécurité syriennes à des clans chiites libanais vivant à proximité de la frontière. La troupe avait fermé, mi-juillet, plusieurs passages illégaux dans la région de Macharii el-Qaa. Ces voies étaient largement utilisées pour le passage clandestin ainsi que pour le trafic de marchandises et de carburants.