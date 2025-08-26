Un conducteur syrien arrêté avec des armes lors d'une opération de l'armée dans le Akkar

Un conducteur syrien en possession d'une grande quantité d'armes et de munitions a été arrêté lundi par l'armée libanaise dans le Akkar, selon un communiqué publié par la troupe, mardi.

L'arrestation a été effectué par une unité de l’armée, appuyée par une patrouille des renseignements dans la région de Beqaïaa, dans le nord du pays. Le suspect a été identifié par ses initiales, A.A.. Les militaires ont saisi une « grande quantité d'armes, de roquettes et de munitions de guerre » retrouvées dans son véhicule. « Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande d’armes à travers la frontière libano-syrienne et de la poursuite des tentatives d’infiltration et d’atteinte à la sécurité », explique l'armée dans son communiqué. Le matériel confisqué a été remis aux autorités compétentes et une enquête a été ouverte avec le détenu sous la supervision de la justice concernée, conclut le communiqué.

L'armée libanaise a renforcé sa présence à la frontière entre le Liban et la Syrie, après la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, pour tenter de résoudre les problèmes liés à la porosité de la frontière, dans le cadre d'efforts de lutte contre la contrebande et le trafic en tout genre. En février et mars, des accrochages liés à des opérations de contrebande ont opposé les forces de sécurité syriennes à des clans chiites libanais vivant à proximité de la frontière.

La troupe avait fermé mi-juillet plusieurs passages illégaux dans la région de Macharii el-Qaa. Ces voies étaient largement utilisées pour le passage clandestin, le trafic de marchandises et de carburants.