La police syrienne arrête un camion chargé de roquettes qui se dirigeait vers le Liban

La direction des forces de sécurité intérieure syriennes (police) dans la région de Homs a annoncé mardi avoir saisi un camion chargé de roquettes de type « Grad », « qui se dirigeait vers le Liban », selon le média syrien al-Ekhbaria al-Souriya.

Le post du média sur X précise que « le camion est tombé dans une embuscade tendue par les forces syriennes près de la frontière libanaise, les armes saisies et le conducteur verbalisé ». Le message est accompagné d’une vidéo où l’on voit des policiers syriens décharger les roquettes du camion.

L’Orient-Le Jour n’a pas pu vérifier l’information auprès d’une source indépendante, ni auprès de l’armée libanaise, dont une source a fait valoir que les faits ont eu lieu hors du territoire libanais et qu’elle n’avait donc pas de données sur l’incident.

Les saisies d’armes ne sont pas rares à la frontière libano-syrienne depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024, alors que la lutte contre la contrebande se poursuit des deux côtés. Plusieurs opérations ont été annoncées en juillet par les autorités des deux pays, ayant permis, selon elles, de déjouer de nombreux trafics et d’arrêter des suspects. Ces opérations se multiplient en plein débat sur le désarmement des groupes armés au Liban, notamment le Hezbollah.