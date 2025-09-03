Délégation syrienne à Beyrouth : Mitri révèle les coulisses

Après avoir été reportée de quelques jours, la réunion de coordination entre le Liban et la Syrie s’est finalement tenue lundi à Beyrouth sous la direction du vice-Premier ministre, Tarek Mitri, qui a accueilli une délégation syrienne. Cette rencontre, la première du genre depuis la chute du régime syrien, est destinée à plancher sur des dossiers communs entre les deux pays, notamment celui des réfugiés et des détenus dans les prisons libanaises. La délégation syrienne était composée de l’ancien ministre et directeur des affaires arabes au ministère des Affaires étrangères, Mohammad Taha el-Ahmad, de l’ancien ministre Mohammad Yaacoub al-Omar, responsable de l’administration consulaire, ainsi que de Mohammad Reda Mondher Jalkhi, président de l’Autorité nationale syrienne pour les disparus. S’il ne...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte