« Le nom des rois », de l'auteur libanais Charif Majdalani, pré-sélectionné pour le prix Goncourt 2025

Le roman Le nom des rois, de l'auteur libanais Charif Majdalani, fait partie des quinze titres pré-sélectionnés pour le prix Goncourt 2025, a annoncé l'Académie Goncourt dans un communiqué.

Ce livre raconte l'enfance de l'auteur dans le Liban d'avant-guerre, avec un personnage principal et narrateur passionné de livres et d’histoire.

Cette première sélection effectuée par les dix académiciens Goncourt sera suivie d'une seconde, qui sera dévoilée dans un peu plus d'un mois, le mardi 7 octobre. Les quatre finalistes seront connus le 28 octobre, tandis que le lauréat de la 123e édition du prix littéraire sera proclamé le 4 novembre, précise l'Académie.

Les titres sélectionnés sont les suivants, selon la publication de l'Académie Goncourt :

Nathacha APPANAH, La nuit au cœur (Gallimard)

Emmanuel CARRÈRE, Kolkhoze (P.O.L)

David DENEUFGERMAIN, L’adieu au visage (Marchialy)

David DIOP, Où s’adosse le ciel (Julliard)

Ghislaine DUNANT, Un amour infini (Albin Michel)

Paul GASNIER, La collision (Gallimard)

Yanick LAHENS, Passagères de nuit (Sabine Wespieser)

Caroline LAMARCHE, Le bel obscur (Seuil)

Hélène LAURAIN, Tambora (Verdier)

Charif MAJDALANI, Le nom des rois (Stock)

Laurent MAUVIGNIER, La maison vide (Minuit)

Alfred de MONTESQUIOU, Le crépuscule des hommes (Robert Laffont)

Guillaume POIX, Perpétuité (Verticales)

Maria POURCHET, Tressaillir (Stock)

David THOMAS, Un frère (L’Olivier)