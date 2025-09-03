Menu
Culture - Littérature

« Le nom des rois », de l'auteur libanais Charif Majdalani, pré-sélectionné pour le prix Goncourt 2025


L'OLJ / le 03 septembre 2025 à 17h53

« Le nom des rois », de l'auteur libanais Charif Majdalani, pré-sélectionné pour le prix Goncourt 2025

Charif Majdalani. Photo AFP

Le roman Le nom des rois, de l'auteur libanais Charif Majdalani, fait partie des quinze titres pré-sélectionnés pour le prix Goncourt 2025, a annoncé l'Académie Goncourt dans un communiqué.

Ce livre raconte l'enfance de l'auteur dans le Liban d'avant-guerre, avec un personnage principal et narrateur passionné de livres et d’histoire.

Dans L'Orient Littéraire de ce mois

Charif Majdalani : Le « Nom des rois » est mon livre le plus intime

Cette première sélection effectuée par les dix académiciens Goncourt sera suivie d'une seconde, qui sera dévoilée dans un peu plus d'un mois, le mardi 7 octobre. Les quatre finalistes seront connus le 28 octobre, tandis que le lauréat de la 123e édition du prix littéraire sera proclamé le 4 novembre, précise l'Académie.

Les titres sélectionnés sont les suivants, selon la publication de l'Académie Goncourt :

  • Nathacha APPANAH, La nuit au cœur (Gallimard)
  • Emmanuel CARRÈRE, Kolkhoze (P.O.L)
  • David DENEUFGERMAIN, L’adieu au visage (Marchialy)
  • David DIOP, Où s’adosse le ciel (Julliard)
  • Ghislaine DUNANT, Un amour infini (Albin Michel)
  • Paul GASNIER, La collision (Gallimard)
  • Yanick LAHENS, Passagères de nuit (Sabine Wespieser)
  • Caroline LAMARCHE, Le bel obscur (Seuil)
  • Hélène LAURAIN, Tambora (Verdier)
  • Charif MAJDALANI, Le nom des rois (Stock)
  • Laurent MAUVIGNIER, La maison vide (Minuit)
  • Alfred de MONTESQUIOU, Le crépuscule des hommes (Robert Laffont)
  • Guillaume POIX, Perpétuité (Verticales)
  • Maria POURCHET, Tressaillir (Stock)
  • David THOMAS, Un frère (L’Olivier)

 

