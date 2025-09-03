Le nombre de passagers à l’aéroport de Beyrouth en hausse de 38,9 % en août 2025

Le nombre de passagers à l’aéroport international de Beyrouth (AIB) pour les arrivées, transits et départs, s’est élevé à 4 802 038 voyageurs entre janvier et août 2025, contre 4 420 213 sur la même période de l’an dernier, soit une hausse de 8,63 %.

En août, ce sont 929 815 passagers qui ont utilisé l’AIB, en hausse de 38,9 % par rapport au même mois de 2024, alors que ce niveau est toutefois presque équivalent à celui d'août 2023, avant le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hezbollah (915 085 passagers). Parmi eux, 397 517 passagers sont arrivés au Liban durant ce mois, soit une augmentation de 60,25 % par rapport à août 2024 (248 049 passagers), alors que 532 274 passagers étaient au départ, soit 26,43 % de plus qu’en août 2024 (420 978 passagers).

En ce qui concerne l’activité aérienne, l’aéroport a enregistré un total de 6 634 vols en août 2025, soit une augmentation de 24,81 % par rapport au même mois de l'année précédente. Dans le détail, le nombre de vols à l'arrivée au Liban a augmenté de 24,87 % pour atteindre 3 318 vols lors de ce mois, alors que le nombre de vols au départ a, lui, augmenté de 24,75 % en glissement annuel, pour atteindre 3 316 vols en août 2025.

La plupart des compagnies aériennes avaient suspendu leurs activités au Liban durant la guerre qui a éclaté entre Israël et le Hezbollah en octobre 2023, laissant la Middle East Airlines (MEA) comme la seule compagnie opérationnelle dans le pays pendant plusieurs mois. Les vols vers et depuis le Liban, et par conséquent l’activité à l’AIB, avaient drastiquement diminué au cours de l’été 2024 suite à l’intensification des frappes israéliennes sur le Liban. Par la suite, plusieurs compagnies, dont Air France, sont restées prudentes face à la situation sécuritaire volatile dans les mois qui ont suivi – et cela même après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu fin novembre 2024. Elles ont par la suite progressivement repris leurs vols à destination et en provenance de Beyrouth.