L'armée israélienne dit avoir éliminé un combattant du Hamas qui retenait trois otages israéliens et le chef du groupe des « Moujahidine » à Gaza | Direct

Liban-Sud : des drones israéliens tirent sur Houla, rafale de tirs sur Kfarchouba
Plusieurs attaques israéliennes ont visé le Liban-Sud depuis ce matin :
— Un homme a été légèrement blessé à Houla (Marjeyoun) lorsqu'une bombe sonore a été larguée dans sa direction par un petit drone israélien, alors qu'il transportait des meubles.
— Également à Houla, le conducteur d'un camion transportant une citerne d'eau a été visé par un drone israélien, sans être blessé.
— Des rafales de mitrailleuse, tirées depuis le site de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, ont visé ce village du caza de Hasbaya.
Macron dénonce la décision « inacceptable » de Washington de ne pas octroyer de vises aux Palestiniens
Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé, lors d'un appel avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammad ben Salmane, la décision « inacceptable » prise par les Etats-Unis de ne pas octroyer de visas aux responsables palestiniens devant se rendre en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU. MM. Macron et ben Salmane doivent co-présider une conférence sur la solution à deux Etats le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale. Le président français a dans ce cadre appelé Washington à revenir sur sa décision, estimant que seule la solution à deux Etats est « à même de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens ». Il a ajouté que cette solution nécessite un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération de tous les otages, l’acheminement massif d’aide humanitaire aux populations gazaouies et le déploiement d’une mission de stabilisation à Gaza. »
« Nous travaillons aussi pour que le jour d’après, le Hamas soit désarmé et exclu de toute gouvernance de Gaza, que l’Autorité palestinienne soit réformée et renforcée et la bande de Gaza pleinement reconstruite », a ajouté M. Macron sur X, dénonçant « toute offensive, tentative d’annexion et de déplacement des populations », alors que l'armée israélienne a rendu clair son objectif de prendre Gaza-Ville, tandis que des plans de déplacement des Gazaouis sont régulièrement évoqués comme faisant partie des projets américains pour l'enclave.
Nouvelles incursions et attaques israéliennes dans le sud de la Syrie
L’armée israélienne a renouvelé ses attaques sur la région syrienne du Rif de Qouneitra, dans le sud de la Syrie, larguant quatre missiles sur un endroit abandonné à l’est de la ville de Briqa, et effectuant une incursion dans la région de Tell Kroum et dans le village de Osboh, où elle a dressé un barrage et fouillé plusieurs maisons, rapporte l’agence syrienne SANA.
Selon le correspondant de l’agence dans cette région, l’armée syrienne est en état d’alerte. Cette attaque a eu lieu simultanément avec des explosions entendues du côté du Golan occupé, résultant, selon lui, de manœuvres militaires israéliennes.
L'armée israélienne et le Shin Bet affirment avoir tué un militant du Hamas qui retenait trois Israéliens en otage à Gaza
L'armée israélienne et l'agence de sécurité Shin Bet ont annoncé avoir tué Ouni Naïm, un combattant du Hamas qui retenait en captivité les Israéliens Emily Damari, Romi Ronen et Naama Levy. Selon le communiqué, Naïm avait occupé plusieurs fonctions au sein de la division Gaza du Hamas et était, pendant les combats, officier supérieur dans son unité de renseignement militaire opérant dans la ville de Gaza. L'armée ne précise pas où il a été tué, alors que les frappes israéliennes continuent de s'abattre nuit et jour sur l'enclave.
Elle a en outre annoncé avoir tué le « Mosbah Salim Mosbah Dayyah, chef de l’organisation terroriste des Moudjahidines dans la bande de Gaza », dans une opération menée la semaine dernière près de Nousseirat. Cette organisation a « participé à plusieurs attaques depuis le début de la guerre », et a été impliquée le 7 octobre 2023, dans l'attaque de grande ampleur du Hamas en Israël.
La Finul dénonce une « grave » attaque israélienne sur ses troupes
La Force intérimaire des Nations-Unies pour le Liban (Finul) a dénoncé, dans un communiqué publié sur son site et ses réseaux sociaux, une attaque israélienne sur ses troupes, la veille. « Hier matin, des drones des Forces de défense israéliennes ont largué quatre grenades à proximité des soldats de la paix de la Finul qui s'efforçaient de dégager les barrages routiers empêchant l'accès à une position de l'ONU située près de la Ligne bleue », lit-on dans le communiqué. « Il s'agit de l'une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la FINUL depuis l'accord de cessation des hostilités conclu en novembre dernier », poursuit le texte.
Plus de détails ici sur cet incident.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Proche-Orient, où l'armée israélienne continue de pilonner sans relâche la bande de Gaza, au Liban, dont le Sud est toujours bombardé quasiment quotidiennement par l'Etat hébreu, ainsi qu'en Syrie et en Iran.
