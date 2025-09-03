L'armée israélienne dit avoir éliminé un combattant du Hamas qui retenait trois otages israéliens et le chef du groupe des « Moujahidine » à Gaza | Direct

Macron dénonce la décision « inacceptable » de Washington de ne pas octroyer de vises aux Palestiniens

Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé, lors d'un appel avec le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammad ben Salmane, la décision « inacceptable » prise par les Etats-Unis de ne pas octroyer de visas aux responsables palestiniens devant se rendre en septembre à l'Assemblée générale de l'ONU. MM. Macron et ben Salmane doivent co-présider une conférence sur la solution à deux Etats le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale. Le président français a dans ce cadre appelé Washington à revenir sur sa décision, estimant que seule la solution à deux Etats est « à même de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens ». Il a ajouté que cette solution nécessite un cessez-le-feu permanent à Gaza, la libération de tous les otages, l’acheminement massif d’aide humanitaire aux populations gazaouies et le déploiement d’une mission de stabilisation à Gaza. »

« Nous travaillons aussi pour que le jour d’après, le Hamas soit désarmé et exclu de toute gouvernance de Gaza, que l’Autorité palestinienne soit réformée et renforcée et la bande de Gaza pleinement reconstruite », a ajouté M. Macron sur X, dénonçant « toute offensive, tentative d’annexion et de déplacement des populations », alors que l'armée israélienne a rendu clair son objectif de prendre Gaza-Ville, tandis que des plans de déplacement des Gazaouis sont régulièrement évoqués comme faisant partie des projets américains pour l'enclave.