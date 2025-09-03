La Finul dénonce une attaque de drones israéliens contre des Casques bleus, une des « plus graves » depuis le début de la trêve

La Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) a dénoncé mercredi une « grave » attaque de drones israéliens contre des Casques bleus, survenue la veille alors que les soldats de la paix déblayaient une route près de Marwahine, au Liban-Sud. La Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) a dénoncé une « grave » attaque de drones israéliens contre des Casques bleus, survenue la veille alors que les soldats de la paix déblayaient une route près de Marwahine, au Liban-Sud.

Dans un communiqué, la force onusienne rapporte qu'alors que des Casques bleus déblayaient une route bloquant l'accès à une de ses positions proches de la Ligne bleue, « des drones de l'armée israélienne ont « largué quatre grenades » à proximité des soldats. Un des projectiles « est tombé à une vingtaine de mètres et les trois autres à environ 100 mètres du personnel de l'ONU et des véhicules » du convoi, avant que les drones ne retournent au sud de la Ligne bleue, vers le territoire israélien, ajoute la Force. Elle souligne que l'armée israélienne avait été prévenue à l'avance des travaux prévus, au sud-est de Marwahine, localité située à quelques kilomètres de la position de Jabal Blat, toujours occupée par Israël en territoire libanais. Le chantier prévu a été suspendu pour assurer la sécurité des soldats de la paix, qui dénoncent « une des attaques les plus graves » la visant depuis l'accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 27 novembre 2024.

Pendant l'offensive élargie lancée par Israël sur le Liban, à l'automne dernier, la Finul a été plusieurs fois la cible de tirs. Elle avait rapporté entre octobre et novembre avoir été attaquée à de nombreuses reprises par l'armée israélienne, et plusieurs Casques bleus avaient été blessés, notamment dans un tir israélien sur un mirador. Des chars israéliens avaient également bloqué les accès à une de ses positions et lancé des gaz lacrymogène en direction du bâtiment. Des tirs de roquettes d'origine inconnue, en provenance du territoire libanais, avaient également visé une de ses positions à Beit Lif.

« Violation grave de la 1701 et du droit international »

La Finul a considéré que « toute action mettant en danger les soldats de la paix et les biens de l'ONU, ainsi que toute ingérence dans les tâches qui leur sont confiées, sont inacceptables et constituent une violation grave de la résolution 1701 et du droit international ». « Il est de la responsabilité de l’armée israélienne d’assurer la sécurité et la sûreté des gardiens de la paix qui accomplissent les tâches qui leur sont confiées par le Conseil de sécurité », poursuit le communiqué.

Le mandat de la Finul vient d’être prorogé au Liban-Sud pour une dernière fois en août par le Conseil de sécurité. Fin 2026, la force intérimaire devra entamer un plan de retrait qui durerait un an, donc se terminerait fin 2027. Les Etats-Unis et Israël ne cachent pas leur hostilité à cette présence onusienne au Liban-Sud qu’ils considèrent comme inefficace au vu de l’expansion du Hezbollah depuis la fin de la guerre de 2006 dans cette région.

L’accord du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a été adopté en novembre 2024, pour mettre fin à plus d’un an de guerre qui a laissé le parti chiite affaibli et privé de son leadership historique. La Finul et l’armée libanaise ont collaboré depuis pour s’assurer de son désarmement au sud du Litani, sachant que la question de sa remise des armes fait désormais l’objet d’une décision gouvernementale libanaise, et devrait être discutée en conseil des ministres vendredi.