Le désarmement du Hezbollah sera libanisé ou ne sera pas

La décision historique du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah constitue à la fois l’aboutissement d’un long combat et le commencement d’un processus porteur d’incertitudes et de risques.

Devenues quasi obsolètes face à la supériorité militaire israélienne, et avec une possibilité de renouvellement compromise par la chute du régime Assad, ces armes sont aussi désormais frappées d’illégitimité, rendant leur utilisation même démonstrative dans l’arène locale assimilable à une rébellion ouverte que le Hezbollah ne peut plus se payer aujourd’hui.

Malgré ces réalités, l’endiguement politique des armes ne peut pas rester dans le domaine des intentions. En effet, la présence d’armes, même « stérilisées », entre les mains du Hezbollah reste une entrave essentielle à l’État de droit ainsi qu’à l’autorité de la puissance publique, et porte en elle les germes de confrontations futures avec Israël, qui poursuit une politique plus que jamais maximaliste. C’est donc un processus qui s’enclenche et qui, pour réussir, doit allier fermeté et réalisme. Le gouvernement doit faire preuve de doigté en évitant les positions simplistes et populistes qui peuvent finir par nuire aux intentions initiales : restaurer le monopole des armes sans concession ou marchandage.

Il s’agit de partir du fait que le désarmement du Hezbollah n’est pas un objectif en soi, et qu’il est avant tout et surtout un prérequis pour « l’armement » de l’État. Il est donc critique pour l’État de rasseoir son périmètre pour réussir le processus de transition, notamment selon trois axes : la libanisation du processus de désarmement, la restauration du bien public et la réforme de la gouvernance.

Découpler les armes des négociations avec Israël

La trajectoire du désarmement est aujourd’hui largement régie par une rythmique étrangère à laquelle se plient les décideurs libanais. Dans la forme et le tempo, le couple exécutif a raté l’occasion d’imposer un agenda libanais, tergiversant sur la question durant les six premiers mois de son mandat, alors que la débâcle du Hezbollah et l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024, véritable capitulation face à Israël, auraient dû inciter à s’y consacrer dès les premières réunions du Conseil des ministres. Cette dynamique n’ayant pas eu lieu, c’est sous la coupe des pressions occidentales, notamment américaines, personnifiées par des émissaires aux manières quelquefois cavalières, que les autorités ont agi.

La reprise en main de ce processus passe impérativement par le découplage entre le désarmement et les différentes feuilles de routes négociées avec Israël par l’intermédiaire des États-Unis. Le désarmement du Hezbollah est avant tout une exigence libanaise et une cause pour laquelle des dizaines de martyrs sont tombés, notamment lors de la vague d’assassinats qui a touché les figures du 14 Mars entre 2005 et 2013 (voire plus tard). La négociation d’arrangements avec Israël sous égide internationale est, quant à elle, un processus indépendant qui relève du seul gouvernement, qui saura défendre bien mieux les intérêts du Liban que le Hezbollah, dont les ardeurs guerrières ont déjà occasionné deux catastrophes nationales (en 2006 et 2024).

Retirer au Hezbollah le levier de la rue

La réhabilitation de la notion de bien public est un deuxième élément tout à fait essentiel pour accompagner l’effort de désarmement auquel s’opposera le Hezbollah de tous ses moyens, y compris en instrumentalisant la rue chiite. Le parti de Dieu est en effet l’incarnation la plus pernicieuse de la philosophie de privatisation qui a dépecé l’État durant les quarante dernières années. Il incarne ainsi, du moins pour ses ouailles, une privatisation de la défense face à l’ennemi, alors que l’État s’est montré incapable d’assurer la sécurité des habitants du Liban-Sud depuis les années 1960. Cette privatisation, largement menée par des agents extérieurs et fruit des visées expansionnistes de l’Iran, a trouvé dans le système libanais un terreau particulièrement fertile. Ainsi, le retrait de l’État au profit de la sphère communautaire s’est traduit par la disparition de l’espace et des biens publics (de l’électricité à l’eau en passant par la protection sociale, le transport public ou le littoral...).

La restauration de l’espace commun aux Libanais est donc essentielle pour susciter l’adhésion de populations réticentes face au projet d’État et retirer progressivement au Hezbollah le levier de la rue. Le gouvernement se doit donc d’annoncer cette ambition et augmenter les dépenses publiques, même en l’absence d’aides internationales. L’État dispose ainsi de presque deux milliards de dollars de réserves en devises, qui résultent d’une austérité budgétaire administrée à une population aux abois. Il faudrait donc renoncer momentanément à l’équilibre budgétaire et intensifier les politiques d’assistance, de reconstruction et d’investissement qui ne sont que trop partiellement menées aujourd’hui. Cela ôtera au Hezbollah le monopole des cœurs dont il se targue auprès des habitants du Sud et de la Békaa, et facilitera sans doute l’application du monopole des armes.

Réformer la gouvernance

Le troisième chantier est celui de la réforme de la gouvernance de l’État qui répond à plusieurs objectifs. Elle doit en effet rassurer la communauté chiite, mais aussi éviter que celle-ci ne remplace le trop-plein de puissance que lui a conféré les armes par un verrou institutionnel qui rendra le Liban encore plus ingouvernable.

Une évolution du système institutionnel est surtout nécessaire pour mener le Liban vers la modernité et la prospérité, le système confessionnel actuel ayant failli à assurer la stabilité et une diversité saine, qui est pourtant sa raison d’être. Le risque auquel nous faisons face consiste en une communauté chiite barricadée derrière le président du Parlement, quel qu’il soit, faisant un usage inconsidéré de veto institutionnels au nom de la « pactologie » en vigueur, ce qui mènera à un retour de la troïka avec les résultats que l’on connaît.

Il est ainsi grand temps de mettre sur le tapis des réformes aussi importantes que la décentralisation administrative, fiscale et politique – accompagnées entre autres par une vision concrète pour une abolition progressive et contrôlée du confessionnalisme. Tout cela pour marier enfin État moderne et appartenances communautaires et sortir du cercle vicieux des dominations communautaires successives (druze puis maronite, sunnite et enfin chiite), se terminant toutes par la violence et le sang et dilapidant notre héritage commun, constitué d’un peuple, aujourd’hui en majorité émigré, et d’un territoire, aujourd’hui largement spolié.

Le désarmement du Hezbollah est évidemment un prérequis pour l’émergence d’un État, mais sans vision, il pourra s’avérer un énième chapitre d’un jeu de domination communautaire destructeur qui donnera raison aux détracteurs de ce projet. Il faudra donc autant de courage pour s’opposer au Hezbollah que pour bâtir l’État avec ceux qui sont ou ont été ses partisans.

Par Albert KOSTANIAN

Économiste, consultant et journaliste