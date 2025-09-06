Surpopulation carcérale : état des lieux des geôles libanaises

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Reportée de quelques jours, la venue de la première délégation syrienne à Beyrouth depuis la chute du régime Assad a finalement bien eu lieu ce lundi 1ᵉʳ septembre. Parmi les principaux dossiers examinés lors de ces discussions bilatérales, qui se veulent « d’État à État » entre le Liban et son ancienne puissance tutélaire, figurait immanquablement celui des réfugiés et des détenus dans les prisons libanaises. Estimés à 2 575 individus, selon le ministère de la Justice, ces détenus représentent environ un tiers de la population carcérale totale du Liban. Leur rapatriement est un préalable posé par Damas à tout accord politique de plus grande ampleur entre les deux voisins. « Les Syriens en ont fait leur cheval de bataille. C’est un dossier qui les préoccupe encore plus que la question des frontières ou des fermes de Chebaa », confie à...

Reportée de quelques jours, la venue de la première délégation syrienne à Beyrouth depuis la chute du régime Assad a finalement bien eu lieu ce lundi 1ᵉʳ septembre. Parmi les principaux dossiers examinés lors de ces discussions bilatérales, qui se veulent « d’État à État » entre le Liban et son ancienne puissance tutélaire, figurait immanquablement celui des réfugiés et des détenus dans les prisons libanaises. Estimés à 2 575 individus, selon le ministère de la Justice, ces détenus représentent environ un tiers de la population carcérale totale du Liban. Leur rapatriement est un préalable posé par Damas à tout accord politique de plus grande ampleur entre les deux voisins. « Les Syriens en ont fait leur cheval de bataille. C’est un dossier qui les préoccupe encore plus que la question des frontières ou...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte