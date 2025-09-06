Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Focus

Surpopulation carcérale : état des lieux des geôles libanaises

Le Liban compte officiellement 6 370 détenus, dont près d’un tiers sont des ressortissants syriens.

L'OLJ / Gabriel BLONDEL, avec Enzo Quenescourt, le 06 septembre 2025 à 09h37

Surpopulation carcérale : état des lieux des geôles libanaises

Un Libanais venant rendre visite à un détenu à la prison de Roumié, au nord-est de Beyrouth, le 7 avril 2006. Ramzi Haidar/AFP

Reportée de quelques jours, la venue de la première délégation syrienne à Beyrouth depuis la chute du régime Assad a finalement bien eu lieu ce lundi 1ᵉʳ septembre. Parmi les principaux dossiers examinés lors de ces discussions bilatérales, qui se veulent « d’État à État » entre le Liban et son ancienne puissance tutélaire, figurait immanquablement celui des réfugiés et des détenus dans les prisons libanaises. Estimés à 2 575 individus, selon le ministère de la Justice, ces détenus représentent environ un tiers de la population carcérale totale du Liban. Leur rapatriement est un préalable posé par Damas à tout accord politique de plus grande ampleur entre les deux voisins. « Les Syriens en ont fait leur cheval de bataille. C’est un dossier qui les préoccupe encore plus que la question des frontières ou des fermes de Chebaa », confie à...
Reportée de quelques jours, la venue de la première délégation syrienne à Beyrouth depuis la chute du régime Assad a finalement bien eu lieu ce lundi 1ᵉʳ septembre. Parmi les principaux dossiers examinés lors de ces discussions bilatérales, qui se veulent « d’État à État » entre le Liban et son ancienne puissance tutélaire, figurait immanquablement celui des réfugiés et des détenus dans les prisons libanaises. Estimés à 2 575 individus, selon le ministère de la Justice, ces détenus représentent environ un tiers de la population carcérale totale du Liban. Leur rapatriement est un préalable posé par Damas à tout accord politique de plus grande ampleur entre les deux voisins. « Les Syriens en ont fait leur cheval de bataille. C’est un dossier qui les préoccupe encore plus que la question des frontières ou...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut