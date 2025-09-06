Surpopulation carcérale : état des lieux des geôles libanaises

Un Libanais venant rendre visite à un détenu à la prison de Roumié, au nord-est de Beyrouth, le 7 avril 2006. Ramzi Haidar/AFP
Reportée de quelques jours, la venue de la première délégation syrienne à Beyrouth depuis la chute du régime Assad a finalement bien eu lieu ce lundi 1ᵉʳ septembre. Parmi les principaux dossiers examinés lors de ces discussions bilatérales, qui se veulent « d’État à État » entre le Liban et son ancienne puissance tutélaire, figurait immanquablement celui des réfugiés et des détenus dans les prisons libanaises. Estimés à 2 575 individus, selon le ministère de la Justice, ces détenus représentent environ un tiers de la population carcérale totale du Liban. Leur rapatriement est un préalable posé par Damas à tout accord politique de plus grande ampleur entre les deux voisins. « Les Syriens en ont fait leur cheval de bataille. C’est un dossier qui les préoccupe encore plus que la question des frontières ou des fermes de Chebaa », confie à...
