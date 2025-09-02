Pose de la première pierre pour un complexe de l'UL et un hôpital militaire au Akkar

L'Université libanaise (UL) et l'armée libanaise ont célébré lundi la pose de la première pierre d'un complexe universitaire et d'un hôpital militaire dans la région de Halba au Akkar (Liban-Nord), sur un terrain offert par la troupe, selon des informations de notre correspondant Michel Hallak. Le commandant de l'armée, le général Rodolphe Haykal, le président de l'UL, Bassam Badran, et le mohafez du Akkar, Imad Labaki, ont assisté à la cérémonie, ainsi que plusieurs députés de la région et des personnalités politiques, culturelles, sociales et religieuses.

Dans son discours, le général Haykal a souligné qu'« il est naturel que l'institution militaire participe aux initiatives de développement dans la région du Akkar », de laquelle sont issus de nombreux soldats. « L'éducation reste une priorité pour le commandement de l'armée, qui accorde également une grande importance au développement des soins de santé et de l'aide sociale pour ses membres », a-t-il ajouté.

M. Badran a lui estimé que « cet événement résume la signification des partenariats entre les institutions et incarne la vision de l'UL », qui est la seule université publique du pays. Il a par ailleurs mis l'accent sur l'importance de « la construction d'un complexe universitaire au Akkar (...) qui s'inscrit dans les objectifs de développement durable fixés par l'université dans son plan stratégique. Il vise également à renforcer l'équité en matière d'éducation en offrant des chances égales aux enfants des zones rurales et à soutenir l'économie locale en créant des emplois et en stimulant les secteurs liés à l'éducation, à la santé et à la recherche scientifique », a-t-il dit.

La région du Akkar est l'une des régions les plus pauvres et les moins développées du Liban. Le gouvernement de Nawaf Salam s'est récemment engagé à réhabiliter l'aéroport René Moawad à Qleyaate, dans le Akkar, dans le but de doter le Liban d’une infrastructure aéroportuaire complémentaire à celle de l’Aéroport international de Beyrouth (AIB), et de soutenir le développement économique de la région.