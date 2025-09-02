Menu
Société - Société

Liban-Nord : en 48 heures, trois femmes touchées par des balles perdues

Pour la police, il s'agit d'une « problématique sociale bien plus que sécuritaire ».

Yara Sarkis, avec Michel HALLAK, le 02 septembre 2025 à 00h00

Une balle perdue ayant atterri dans le quartier de Abi Samra à Tripoli, le dimanche 31 août 2025. Photo parvenue à notre correspondant Michel Hallak

En l’espace de 48 heures ce week-end, le nord du Liban a connu trois incidents liés aux balles perdues. À Qalamoun, près de Tripoli, une jeune femme est décédée après avoir mal manipulé un fusil de chasse à l’intérieur de son domicile. À Tripoli, dans le quartier Abi Samra, une femme a échappé de peu à la mort lorsqu’une balle tirée par des individus qui « testaient » leurs fusils a traversé la vitre de sa maison. Enfin, à Rajam Khalef, un village de Wadi Khaled, dans le Akkar, une autre a été blessée par des tirs de joie lors d'un mariage.« On est au XXIᵉ siècle, comment ce phénomène existe-t-il encore ? », s’indigne Mohammad Seif, responsable du bureau de presse de la municipalité de Tripoli, qui décrit un quotidien marqué par des « épisodes noirs ». Pour le moukhtar de Wadi Khaled Marwan Wreidi, l'État ne fait pas « assez » et...
