Avant de dire adieu à Downton Abbey, ses fans pourront en emporter un morceau

Avec Downtown Abbey, des millions de personnes ont vécu la vie de château à travers leur petit écran en s’introduisant au cœur du quotidien d’une famille d’aristocrates. Ainsi, les Crowley, très british, sont presque devenus une vieille connaissance. Et pour cause, cette relation entretenue au sein de la série culte aura duré de septembre 2010 à décembre 2015, en six saisons et 52 épisodes. Avant que le rideau ne tombe définitivement sur cette production (qui a connu trois prolongations sur grand écran), ses fans ne s’en iront pas les mains vides. La maison d’enchères Bohmans a organisé à leur intention à Londres une « exposition d’adieu » qui précède une vente aux enchères d’accessoires mythiques, de costumes et d’éléments de décor de ce spectacle. La vente qui se déroule en ligne sera clôturée le 16 septembre. Elle propose tous les éléments du cadre envoûtant de cette fresque socio-mondaine qui avait délecté le public avec des événements vécus au tournant du siècle dernier par le chef d’un clan très classe et très glamour. Et néanmoins soutenu par une valetaille on ne peut plus stylée.

De la Sunbeam 1925 des patrons au panneau des sonneries des domestiques

Les amateurs de ces objets qui témoignent de l’élégance britannique des années 1920 pourront se régaler avec quelques symboles des différences de classe de l’époque : la voiture Sunbeam 1925 des patrons estimée entre 29 000 et 40 000 euros, jusqu’au panneau des sonnettes des domestiques, qui apparaît dès le premier épisode de la série, estimé, lui, entre 5 800 et 8 100 euros. À vendre – et admirer aussi –, les meubles et surtout les garde-robes féminines et masculines des personnages, de véritables archives de la mode de l’époque ainsi reconstituées.

Dans ce contexte, la designer des costumes, Anna Mary Scott Robbins, qui a rejoint Downton Abbey pour la saison 5, met l’accent sur le savoir-faire, les références historiques et les réflexions personnelles qui se cachent derrière les looks les plus mémorables qu’elle a créés pour la série. Elle avait pour mission d’associer des pièces authentiques des années 1920 à des créations sur mesure et de donner vie aux personnages grâce aux textures, aux couleurs et aux silhouettes.

« Une robe simple qui tombe des épaules »

À ce sujet, elle s’était inspirée de cette image d’Oscar Wilde : « Une robe simple qui tombe des épaules, dont la forme s’inspire de la silhouette et les plis des mouvements de celle qui la porte. » Une description qui sied à l’héroïne de Downton Abbey, Lady Mary Crawley, que la designer perçoit dans un moment où « elle était toute scintillante en traversant une salle majestueuse avec sa coupe au carré, sa langue toujours acérée et sa robe en mousseline rehaussée de soie perlée ». Ces mots de Wilde, datant de 1885, prônaient la beauté de la simplicité et se dressaient en critique des corsets, des excès décoratifs et des styles raides et coincés que favorisait la comtesse douairière de la famille : un emblème d’une morale rigide.

De la rigidité édouardienne à l’audace moderniste

Selon l’auteure, peintre et décoratrice d’intérieur Philippa Stockley, « Downton Abbey incarne ce changement radical et palpitant de la rigidité édouardienne à l’audace moderniste, en phase avec les changements politiques, sociaux et technologiques. À aucune autre époque la création des vêtements et de textiles n’a reflété aussi parfaitement les progrès de l’architecture et de l’art ». Les 52 épisodes de Downton Abbey, salués et primés, couvrant la période 1912-1926, décrivent bien cette période où les femmes nouvellement actives et leur lutte acharnée pour le droit de vote leur avaient fait adopter des tenues plus allégées. Aussi la simplification des vêtements masculins a été privilégiée (par exemple, les montres-bracelets ont remplacé les montres de poche), dans un monde d’après-guerre avec moins de domestiques, des droits ouvriers embryonnaires et des avancées technologiques : du téléphone au gramophone à l’automobile et à la machine à coudre. La famille Crawley les a tous adoptés.

« The Grand Finale », une ère nouvelle

Une fois Downton Abbey achevée en 2015, l’applaudimètre a révélé que les millions de téléspectateurs qui l’avait visionnée de par le monde étaient restés sur leur faim. Le grand écran a alors pris le relais en 2019. Puis en 2022, avec Downton Abbey a New Era. Aujourd’hui, les irréductibles s’apprêtent à applaudir à partir du 12 septembre, toujours sur grand écran, Downton Abbey The Grand Finale. Cette fois, le rideau sera définitivement tombé sur cette saga, alors que Lady Mary, sa famille et son fidèle personnel affrontent un nouveau départ, des temps changeants et un dernier chapitre chargé d’émotion. Ainsi, the end sera marquée par le décès de la comtesse douairière des lieux campée par la grande Dame Maggie Smith.