États-Unis : Trump veut rebaptiser le département de la Défense « Département de la Guerre »

Le président américain Donald Trump veut rebaptiser le plus grand département gouvernemental en revenant à son ancienne appellation : le Département de la Guerre. Selon lui, le nom actuel, le « Département de la Défense », n'est pas assez « belliqueux ». Cette appellation n'avait plus été utilisée depuis 1947.

L'idée n'est pas nouvelle : Donal Trump l'avait déjà évoquée à plusieurs reprises depuis son retour à la Maison-Blanche. D'après un responsable cité par le Wall Street Journal dans un article publié le 30 août dernier, son administration prépare ce changement, qui pourrait se faire via une loi du Congrès, même si d'autres moyens sont envisagés. Le Pentagone aurait commencé à travailler sur des propositions dès les premières semaines du second mandat de Trump, selon un ancien responsable, cité par le quotidien américain.

« En tant que Département de la Guerre, nous avons tout gagné », a affirmé le président américain la semaine dernière, selon des déclarations reprises dans le WSJ, en référence aux guerres menées avant la création du Département de la Défense après la Seconde Guerre mondiale. « Je pense que nous allons devoir y revenir. » L’ancien nom « a un son plus fort », avait-t-il ainsi déclaré lors d’une réunion dans le Bureau ovale avec le président sud-coréen Lee Jae-myung. Il a ajouté que le changement serait effectué « dans la semaine ou les semaines à venir ». Donald Trump avait déjà évoqué l’idée lors d’un sommet de l’OTAN à La Haye en juin.

En 1947, le président Harry Truman avait décidé de regrouper toutes les forces armées en une seule organisation dirigée par un civil. En 1949, le Congrès avait ainsi rebaptisé l'établissement en « Département de la Défense », donnant à son secrétaire un pouvoir renforcé sur l'ensemble des procédures militaires et d’approvisionnement, rappelle le WSJ. Mardi dernier, l’actuel secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, avait pris position lors d’une réunion du cabinet, déclarant que « Département de la Défense… ça ne sonne tout simplement pas juste ». Lors de la guerre des 12 jours opposant l'Iran et Israël en juin, les États-Unis avaient mené des frappes sans précédent sur des sites nucléaires iraniens.