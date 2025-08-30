Après-guerre à Gaza : que sait-on du dernier plan discuté à la Maison-Blanche ?

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Alors que la pression internationale s’intensifie sur Israël pour mettre fin à sa guerre à Gaza, au moment où la situation humanitaire se dégrade et le nombre de victimes ne cesse d’augmenter, le président américain Donald Trump a convoqué mercredi une longue réunion dans le Bureau ovale consacrée à l’avenir de la bande de Gaza. Et ce alors même qu’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas reste hors de portée. Selon Axios, M.Trump a reçu pendant plus de 90 minutes son envoyé spécial Steve Witkoff, son gendre et ancien conseiller à la Maison-Blanche Jared Kushner, ainsi que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer. Le secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale Marco Rubio a participé à une partie de la séance, tout comme l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui dirige désormais le...

