Après-guerre à Gaza : que sait-on du dernier plan discuté à la Maison-Blanche ?

Le président américain Donald Trump invite l’envoyé spécial américain au Moyen-Orient Steve Witkoff à répondre à une question, dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, le 28 mai 2025 à Washington, DC. Andrew Harnik/Getty Images/AFP
Alors que la pression internationale s’intensifie sur Israël pour mettre fin à sa guerre à Gaza, au moment où la situation humanitaire se dégrade et le nombre de victimes ne cesse d’augmenter, le président américain Donald Trump a convoqué mercredi une longue réunion dans le Bureau ovale consacrée à l’avenir de la bande de Gaza. Et ce alors même qu’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas reste hors de portée. Selon Axios, M.Trump a reçu pendant plus de 90 minutes son envoyé spécial Steve Witkoff, son gendre et ancien conseiller à la Maison-Blanche Jared Kushner, ainsi que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer. Le secrétaire d’État et conseiller à la sécurité nationale Marco Rubio a participé à une partie de la séance, tout comme l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui dirige désormais le...
