Politique - Liban

Disparition de Moussa Sadr : Aoun s'engage à faire toute la lumière sur l'affaire

Le chef de l'État appelle à « marcher sur les traces » de l'imam disparu en ces « circonstances délicates » que traverse le Liban.

L'OLJ / le 30 août 2025 à 18h13

Disparition de Moussa Sadr : Aoun s'engage à faire toute la lumière sur l'affaire

Imam Moussa al Sadr, un leader charismatique dont la disparition reste encore un mystère. (Crédit : AFP)

À la veille du 47e anniversaire de la disparition en Libye de l'imam Moussa Sadr, figure religieuse emblématique du Liban et de sa communauté chiite, et fondateur du mouvement Amal, le président Joseph Aoun a réaffirmé samedi l’engagement du Liban à faire toute la lumière sur cette affaire et à assurer le suivi de la cause qu'il portait d'un pays uni. Le célèbre imam chiite avait disparu au cours d’une visite officielle en Libye en septembre 1978, avec ses compagnons, le cheikh Mohammad Yaacoub et le journaliste Abbas Badreddine.

Le chef de l’État a affirmé qu'il ne transigerait pas sur « le droit du Liban à connaître toute la vérité » et à poursuivre l'affaire « à tous les niveaux ». Selon lui, cette disparition « demeure une plaie ouverte dans le cœur de tous les Libanais. »

L'exemple de Moussa Sadr

« La meilleure façon d’honorer l’imam disparu est de marcher sur ses traces en construisant un Liban juste et uni, qui rassemble tous ses enfants et protège leur dignité, un Liban de mission et de civilisation », a ajouté Joseph Aoun. Soulignant que le pays traverse des « circonstances délicates », alors que le gouvernement s'est engagé à récupérer le monopole de l’État sur les armes et donc à désarmer le Hezbollah et les autres groupes encore armés, il a fait appel à « la sagesse et aux positions nationales » de Moussa Sadr, qui était un « symbole de l’unité nationale et de la justice sociale, ainsi qu’un phare du dialogue entre religions et confessions ».

Récit

Moussa Sadr : un thriller haletant, des théories à la pelle et toujours pas d’épilogue

Le chef du mouvement Amal et président du Parlement Nabih Berry, qui était impliqué dans le dialogue entre le chef de l’État et le Hezbollah, rejette tout désarmement forcé du parti. Il doit s'exprimer dimanche dans un discours.

Joseph Aoun a en outre rappelé une citation de Moussa Sadr, qui dit que « le Liban est la patrie définitive de tous ses fils », un thème repris dans le préambule de la Constitution.

Retour sur l'histoire

Le 17 mars 1974, Moussa Sadr lançait le Mouvement des déshérités

La disparition de Moussa Sadr en Libye a été le déclencheur des tensions entre Beyrouth et Tripoli. Par la suite, l’enlèvement il y a dix ans à la frontière libano-syrienne de Hannibal Kadhafi, fils de l’ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, par des combattants présumés proches du mouvement Amal et sa détention par les autorités libanaises, qui le maintiennent captif sans procès depuis lors, continue d'envenimer les rapports entre les deux pays. Hannibal Kadhafi fait l’objet de poursuites pour avoir prétendument dissimulé des informations sur la disparition de Moussa Sadr, bien qu'il n’avait que deux ans au moment de la disparition de l’imam.

À la veille du 47e anniversaire de la disparition en Libye de l'imam Moussa Sadr, figure religieuse emblématique du Liban et de sa communauté chiite, et fondateur du mouvement Amal, le président Joseph Aoun a réaffirmé samedi l'engagement du Liban à faire toute la lumière sur cette affaire et à assurer le suivi de la cause qu'il portait d'un pays uni. Le célèbre imam chiite avait disparu au cours d'une visite officielle en Libye en septembre 1978, avec ses compagnons, le cheikh Mohammad Yaacoub et le journaliste Abbas Badreddine.Le chef de l'État a affirmé qu'il ne transigerait pas sur « le droit du Liban à connaître toute la vérité » et à poursuivre l'affaire « à tous les niveaux ». Selon lui, cette disparition « demeure une plaie ouverte dans le cœur de tous les Libanais.
