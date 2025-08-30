Au Liban-Sud, « une majorité silencieuse » veut voir la Finul rester

Une patrouille de la Finul passe devant le portrait de l’ex-chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, dans le caza de Tyr au Liban-Sud, le 8 juillet 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Malgré les tensions constatées sur le terrain ces derniers mois entre des « habitants » et des soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), de nombreux Libanais du Sud restent attachés à la présence des Casques bleus parmi eux. C’est en tout cas ce qui ressort de témoignages récoltés par L’Orient-Le Jour auprès d’habitants de divers villages du Liban-Sud vendredi, au lendemain de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a renouvelé une dernière fois le mandat de la Finul. Celle-ci, déployée depuis 1978 au Liban-Sud, devrait entamer son retrait le 31 décembre 2026, pour un départ complet d’ici à fin 2027. De manière générale, les témoignages montrent une majorité rassurée par le maintien, même provisoire, de la force intérimaire, contre une minorité qui lui est hostile. « Certains, très politisés,...
