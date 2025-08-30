Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Sécurité

Au Liban-Sud, « une majorité silencieuse » veut voir la Finul rester

Pour nombre de ces riverains, les bénéfices économiques de la présence des Casques bleus sont mis en avant, alors qu’ils sont désormais censés partir d’ici à 2027.

Suzanne BAAKLINI, avec Mountasser ABDALLAH, le 30 août 2025 à 00h00

Au Liban-Sud, « une majorité silencieuse » veut voir la Finul rester

Une patrouille de la Finul passe devant le portrait de l’ex-chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, dans le caza de Tyr au Liban-Sud, le 8 juillet 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

Malgré les tensions constatées sur le terrain ces derniers mois entre des « habitants » et des soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), de nombreux Libanais du Sud restent attachés à la présence des Casques bleus parmi eux. C’est en tout cas ce qui ressort de témoignages récoltés par L’Orient-Le Jour auprès d’habitants de divers villages du Liban-Sud vendredi, au lendemain de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a renouvelé une dernière fois le mandat de la Finul. Celle-ci, déployée depuis 1978 au Liban-Sud, devrait entamer son retrait le 31 décembre 2026, pour un départ complet d’ici à fin 2027. De manière générale, les témoignages montrent une majorité rassurée par le maintien, même provisoire, de la force intérimaire, contre une minorité qui lui est hostile. « Certains, très politisés,...
Malgré les tensions constatées sur le terrain ces derniers mois entre des « habitants » et des soldats de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), de nombreux Libanais du Sud restent attachés à la présence des Casques bleus parmi eux. C’est en tout cas ce qui ressort de témoignages récoltés par L’Orient-Le Jour auprès d’habitants de divers villages du Liban-Sud vendredi, au lendemain de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui a renouvelé une dernière fois le mandat de la Finul. Celle-ci, déployée depuis 1978 au Liban-Sud, devrait entamer son retrait le 31 décembre 2026, pour un départ complet d’ici à fin 2027. De manière générale, les témoignages montrent une majorité rassurée par le maintien, même provisoire, de la force intérimaire, contre une minorité qui lui est...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut