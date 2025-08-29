Baisse des tarifs des générateurs en août, après deux mois de hausses

Le prix du kilowattheure (kWh) produit et vendu par des générateurs électriques privés ou de quartier pour les factures a diminué pour celles d’août 2025, selon la dernière grille publiée vendredi par le ministère de l’Énergie et de l’Eau.

Le prix du kWh a ainsi diminué de 7,6 %, passant de 32 790 livres libanaises (un peu plus de 0,35 dollar au taux de change retenu par le ministère, fixé à 89 700 LL pour un dollar) en juillet à 30 309 LL (près de 0,34 dollar) en août, enregistrant sa première baisse depuis mai. Il est toujours majoré de 10 % pour les exploitants des régions montagneuses (au-delà de 700 mètres d’altitude) et/ou rurales, ce qui le porte à 33 340 LL (0,37 dollar). Pour calculer sa facture, chaque abonné doit multiplier le prix fixé par le nombre de kWh correspondant à sa consommation, tel que relevé sur un compteur individuel que l’exploitant est censé lui avoir installé.

Le prix moyen du mazout pris en compte pour établir ce tarif est de 1 402 624 LL les 20 litres, en baisse de 9,1 % par rapport à juillet. Cette hausse est principalement liée à la suspension de la décision prise fin mai par le gouvernement de Nawaf Salam d’augmenter les taxes sur les carburants pour financer les dépenses de l’armée libanaise.

Les frais fixes restent inchangés : pour une intensité maximale de 5 ampères (A), le forfait mensuel est toujours de 385 000 LL (4,29 dollars), tandis que celui pour une intensité de 10 A est de 685 000 LL (7,64 dollars). Le ministère impose toujours une majoration de 300 000 LL (3,34 dollars) pour chaque tranche supplémentaire de 5 A à partir de 10 A.

Pour les installations branchées sur un compteur triphasé (comme les ascenseurs), un forfait additionnel est calculé sur la base d’une capacité de référence. Ainsi, pour un ascenseur alimenté par trois phases pouvant supporter 15 A chacune, le propriétaire du générateur ne devrait facturer que 985 000 LL (10,98 dollars) et non 2 785 000 LL (31,05 dollars).

Les générateurs privés sont tolérés depuis des décennies, période durant laquelle ils se sont imposés comme un palliatif au déficit structurel de production d’Électricité du Liban.

Le 13 août, le gouvernement avait donné un délai de 45 jours aux propriétaires de générateurs privés au Liban « pour régulariser leur situation » sous peine d’être poursuivis en justice. Cette régularisation comprend trois mesures : la mise en place de compteurs individuels et de filtres, ainsi que le respect des tarifs, publiés mensuellement par le ministère de l’Énergie, alors qu’un tiers des près de 7 000 générateurs privés gérés par des propriétaires de quartier ne respecteraient pas l’une des trois mesures, selon le ministère de l’Économie.