Mesures gouvernementales plus strictes à l’encontre des propriétaires de générateurs

Réuni au Grand sérail, le gouvernement de Nawaf Salam a pressé mercredi les propriétaires de générateurs privés au Liban de se conformer aux lois et tarifs en vigueur et d'installer des compteurs, dans un délai de 45 jours, sous peine d'être poursuivis en justice.

Cette décision intervient alors que la pression sur les générateurs privés s'est accentuée au cours des derniers jours, Électricité du Liban (EDL) ayant connu une panne technique en raison de la vague de chaleur, ce qui a entraîné un black-out dans le pays.

La question de la gestion des déchets ménagers et du traitement des eaux usées a été reportée à une réunion qui devrait se tenir jeudi à 15 h.

S'exprimant à l'issue de la réunion de mercredi, le ministre de l’Information Paul Morcos a précisé que le gouvernement a longuement discuté, en dehors de l'ordre du jour, des nombreuses plaintes reçues contre les milliers de générateurs opérationnels à Beyrouth et dans tout le Liban. Il a ainsi dénoncé le fait que leurs propriétaires refusent, jusqu’à présent, de se conformer aux règles de sécurité minimales, telles que l’installation de filtres pour empêcher l'émanation de polluants, sachant qu’il existe une décision ministérielle à ce sujet.

En réponse à cette situation, M. Salam a appelé les ministres concernés à prendre des mesures plus strictes à l’encontre des propriétaires de générateurs privés, dans les limites de leurs prérogatives. Ces mesures devraient les pousser à respecter les lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le prix du kw/h tel que fixé chaque mois par le ministère de l’Énergie, et l’installation de compteurs dans les régions où cela n’a pas encore été fait. « Le gouvernement donne 45 jours aux propriétaires de générateurs pour se conformer aux lois, sous peine de saisie de leurs générateurs et de poursuites judiciaires », a indiqué M. Morcos.

Le ministre des Finances Yassine Jaber a affirmé à la chaîne LBCI que le gouvernement a approuvé « un projet de loi visant à ouvrir un crédit dans le budget de 2025 pour verser 12 millions de livres libanaises par mois à tous les retraités du secteur public », notant que le texte a été transmis au Parlement.

Mohammad Salim Zaatari à la tête de l’hôpital Rafic Hariri

Le Conseil des ministres a aussi nommé Mohammad Salim Zaatari directeur général de l’hôpital gouvernemental Rafic Hariri à Beyrouth, précisant que le reste des nominations dans les autres établissements se fera progressivement. Il a aussi approuvé le recrutement de 500 officiers et de 1 000 agents au sein des Forces de sécurité intérieure (FSI), ainsi que 56 employés. Le gouvernement a également approuvé « des pénalités plus strictes en cas d’agression contre le personnel médical, médecins, infirmiers ou pharmaciens ». Les agressions contre le personnel soignant au Liban ne sont pas rares, et se sont notamment multipliées depuis la crise financière et économique de 2019.

Par ailleurs, le cabinet n’a pas approuvé, à la demande du ministre de la Justice Adel Nassar, un projet de loi visant à modifier les prérogatives des juges d’instruction de manière qu’elles leur permettent d’accepter les mandats d’arrêt et les relaxes et de les soumettre à un processus de recours.

Dossiers déchets et Starlink reportés

M. Morcos a par ailleurs précisé que le débat autour du traitement des eaux usées et de la gestion des déchets, prévu dans cette réunion, sera reporté à une autre réunion jeudi à 15 h. Le plan du ministère de l’Environnement pour parer à la saturation prochaine de la décharge de Jdeidé, dans le Metn, desservant le Mont-Liban nord et une partie de Beyrouth, ainsi que son plan pour le reste des régions, devait être soumis au Conseil mercredi.

Concernant l’internet via satellite qui devrait être introduit au Liban, le ministre des Télécommunications Charles Hajj, qui a exposé au conseil le résultat de ses négociations avec Starlink, a demandé un temps supplémentaire pour approfondir ses recherches.



