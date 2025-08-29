L’ombre de la tragédie du port plane encore sur la mort de deux officiers des douanes

Le ministre de la Justice, Adel Nassar, a reçu, mercredi, les proches de deux anciens officiers des douanes du port, Joseph Nicolas Skaff et Mounir Abou Rjeily, retrouvés morts dans des circonstances suspectes, respectivement en mars 2017 et décembre 2020. Ces drames continuent de soulever de nombreuses interrogations, notamment sur de possibles liens avec la double explosion au port de Beyrouth (4 août 2020). À ce jour, aucune réponse n’a été apportée, d’autant que les informations sur les investigations sont rares. Ces dernières semblent d’ailleurs au point mort, comme en témoigne le retrait de l’avocat des proches de Joseph Skaff du dossier, un retrait apparemment opéré depuis longtemps, et qu’une source informée a rapporté à L’Orient-Le Jour.

À l’issue de l’entretien avec M. Nassar, les deux familles ont exprimé, dans un communiqué, leur espoir que « la relance de l’activité judiciaire soit une opportunité pour rendre justice et faire éclater la vérité ». Elles ont remercié le ministre pour « sa profonde compréhension de la gravité et de la sensibilité des dossiers liés à la mort des colonels Skaff et Abou Rjeily », affirmant qu’« il a tenu à écouter les détails ».

Pas d’intervention dans les dossiers

Joint par L’OLJ, M. Nassar a indiqué avoir assuré ses visiteurs de son attachement à voir les magistrats « faire preuve de dynamisme dans leur travail, à la suite des dernières nominations judiciaires ». Interrogé sur un éventuel lien entre les affaires Skaff et Abou Rjeily et la double explosion au port, il a affirmé que ce sujet n’a pas été abordé. « Je ne me permets pas d’entrer dans le fond des dossiers », a-t-il déclaré, en référence au fait qu’un ministre de la Justice ne peut interférer dans le contenu des affaires judiciaires.

Joseph Skaff était âgé de 56 ans lorsque son corps a été retrouvé non loin de sa voiture garée dans le parking, en contrebas de son immeuble, à Beit Chaar (Metn). Il avait le crâne fracassé, l’œil gonflé, ses quatre membres couverts d’ecchymoses et une côte brisée. Un rapport médical avait attribué le décès à une hémorragie cérébrale, et les policiers avaient conclu à un accident. Désigné par la famille, un médecin légiste est ensuite parvenu à un tout autre verdict, celui d’une « agression brutale ».

Trois ans plus tôt, le 21 février 2014, Joseph Skaff avait alerté sa hiérarchie sur le risque pour la « sécurité publique » que faisait courir le Rhosus, un bateau qui se trouvait à quai depuis trois mois, indiquant qu’il renfermait du nitrate d’ammonium, une « matière hautement dangereuse et explosive ». Dans une lettre manuscrite, il avait recommandé que le navire soit déplacé à l’entrée de la rade, du côté du brise-lames, et mis sous surveillance.

Au lendemain de la catastrophe du port, l’association Jeunesse anti-drogue (JAD), dans laquelle l’ancien officier dirigeait des formations visant à la sensibilisation contre la drogue, avait demandé que le dossier de l’assassinat présumé soit relancé, estimant vraisemblablement que le rôle de Joseph Skaff dans la mise en garde sur la présence du Rhosus pourrait être lié à sa mort. Cette demande ne paraît pas toutefois avoir été suivie d’effet.

Une source du Palais de justice estime pourtant qu’aucun lien ne serait établi entre la mort de l’ancien officier et la double explosion. Elle indique qu’il n’est pas certain que le juge d’instruction près la cour de justice Tarek Bitar, en charge de cette dernière affaire, ait trouvé nécessaire de convoquer les proches de Joseph Skaff, ni que ces derniers se soient adressés à lui pour lui demander de joindre leur dossier à l’enquête qu’il mène.

Trois ans après la mort de Joseph Skaff, un de ses collègues, Mounir Abou Rjeily, 53 ans, a été retrouvé sans vie dans sa résidence en construction, à Qartaba (Jbeil), dans des circonstances similaires. Il a été assassiné dans son sommeil, frappé à la tête avec un objet contondant. Des personnalités politiques, telles que Neemat Frem, député du Kesrouan, s’étaient alors demandé si le fil conducteur dans cette affaire ne recoupait pas celui de la mort de l’officier Skaff, et si les deux morts n’étaient pas en rapport avec le drame de la double explosion. « Quelle est cette probabilité qui fait que deux officiers de la brigade des douanes du port de Beyrouth soient liquidés, presque de la même façon, à trois ans d’intervalle ? » s’était-il alors interrogé pour L’OLJ. De son côté, le leader druze Walid Joumblatt s’était demandé à l’époque, sur X : « Cet incident horrible vise‑t‑il à faire obstacle à toute enquête sérieuse sur l’explosion au port de Beyrouth ? »

Un avocat originaire de Qartaba, qui s’était informé sur le dossier à l’époque des faits, précise néanmoins qu’aucun lien n’est avéré avec le drame du 4 août. « La brutalité et la violence avec lesquelles ce crime a été commis laissent penser qu’il n’est pas d’ordre politique », estime-t-il. Un de ses confrères, engagé auprès des proches des victimes de la double explosion, révèle de son côté qu’aucune des personnes interrogées par le juge Bitar n’a évoqué un quelconque lien avec cette affaire. Il estime, en outre, que les proches de Mounir Abou Rjeily ne détiennent aucune donnée à ce sujet. Si tel était le cas, ils l’auraient communiquée, ce qui, à sa connaissance, n’a pas eu lieu.