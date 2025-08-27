Recevant Salam, Sissi réaffirme le « soutien total » de l’Égypte au Liban

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu mercredi le Premier ministre libanais Nawaf Salam au palais présidentiel de la ville d’al-Alamein, au nord du Caire, et lui a réaffirmé son « soutien total » au Liban et à ses efforts pour « retrouver la stabilité et s’engager sur la voie du redressement économique et de la reconstruction ».

Le chef du gouvernement libanais a, pour sa part, présenté ses priorités, notamment les réformes économiques en cours et le renforcement de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire, soulignant la volonté du Liban « de renforcer les relations de coopération et de complémentarité avec tous les pays arabes ».

M. Salam était accompagné des ministres Ghassan Salamé (Culture) et Joe Saddi (Énergie et Eau), de l’ambassadeur du Liban en Égypte, Ali Halabi, ainsi que de la directrice de son bureau, Farah al-Khatib. Du côté égyptien, participaient notamment à la rencontre le Premier ministre Moustapha Madbouli et plusieurs ministres, dont Rania al-Machat (Planification, Développement économique et Coopération internationale), Mahmoud Ismat (Électricité et Énergie renouvelable) et Badr Abdelatty (Affaires étrangères).

Le chef du gouvernement libanais a exprimé sa « grande estime » pour l’Égypte, « direction, gouvernement et peuple », saluant son « soutien constant au Liban », qui reflète selon lui « la profondeur des liens historiques entre les deux pays ». Il a présenté les priorités de son action, insistant sur les réformes économiques et sur la poursuite de « l’affermissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble de son territoire ». Le Liban « aspire à renforcer les relations de coopération et de complémentarité avec tous les pays arabes », a-t-il ajouté.

Exercer des pressions

M. Salam a appelé les pays « frères et amis » à « exercer des pressions pour assurer l’arrêt par Israël de ses agressions contre le Liban et son retrait complet du Sud ». Il a plaidé pour que « la communauté internationale soutienne les institutions de l’État libanais, en premier lieu l’armée, afin de lui permettre d’accomplir ses missions nationales », et exhorté à « unifier les efforts arabes face aux défis qui visent la sécurité nationale arabe », évoquant notamment la poursuite de la guerre menée par l’État hébreu à Gaza, « en violation flagrante de la légitimité internationale et du droit international ».

Pour sa part, le président égyptien a salué « les pas positifs entrepris par le gouvernement libanais ces derniers mois pour rétablir la régularité des institutions de l’État et affermir son autorité sur tout son territoire ». Il a réaffirmé le « soutien total » de son pays aux efforts de Beyrouth pour « retrouver la stabilité, s’engager sur la voie du redressement économique et de la reconstruction », insistant sur « la nécessité de garantir la préservation de l’unité nationale et de la stabilité du Liban ».

Nawaf Salam a également rencontré le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatty. Lors de la réunion, il a réitéré « la nécessité de poursuivre le soutien arabe au Liban et d’exercer des pressions sur Israël pour mettre fin à ses agressions », tout en soulignant l’importance de la tenue au Caire, cette année, de la prochaine session du comité supérieur conjoint libano-égyptien.

De son côté, M. Abdelatty a qualifié la visite de M. Salam de « pas important pour renforcer les relations bilatérales », et renouvelé « le soutien constant de l’Égypte au Liban, notamment face aux violations israéliennes répétées ». Il a appelé la communauté internationale à « intensifier son soutien aux efforts de reconstruction » et affirmé la « pleine disposition » de son pays à fournir son expertise, citant « les compétences des entreprises égyptiennes dans le domaine de la construction ».

Les discussions ont également porté sur la situation régionale, notamment dans la bande de Gaza et en Syrie. Les deux responsables ont réaffirmé leur « unité de position dans le soutien aux droits du peuple palestinien » et leur attachement à «l’unité et à la stabilité de la Syrie».

Comité technique agricole

Par ailleurs, les ministres de l’Agriculture libanais, Nizar Hani, et égyptien, Alaa Farouk, ont lancé au Caire les travaux de la 5e session du comité technique agricole conjoint. M. Farouk a souligné « la profondeur des relations historiques qui unissent l’Égypte et le Liban » et rappelé que « le secteur agricole constitue un pilier essentiel de l’intégration arabe ». De son côté, M. Hani a affirmé qu'il s'agit de « bien plus qu’une réunion technique : c’est une étape fondatrice d’un partenariat arabe équilibré, basé sur la complémentarité et l’échange de connaissances et d’expertise », ajoutant que « l’Égypte est notre premier partenaire dans ce chemin » pour « développer des solutions communes au service de toute la région ».





Les deux responsables ont précisé que le comité, qui poursuivra ses travaux sur deux jours, travaillera sur « les mécanismes de renforcement des échanges agricoles, la coopération en matière de quarantaine végétale et animale, la recherche scientifique et la formation, ainsi que l’échange d’expertises et de technologies », et qu’ils signeront en octobre « de nouveaux protocoles d’accord » constituant « une feuille de route pour un partenariat stratégique destiné à faire progresser le secteur agricole dans les deux pays ».