« D’ici et d’ailleurs », un nouveau festival du court-métrage à Beyrouth

Célébrer la résilience, la joie et la solidarité à travers le cinéma : tel est le pari de Here & Elsewhere (D'ici et d'ailleurs), nouveau festival international de courts-métrages qui se tiendra début octobre à Beyrouth. L’événement entend mettre en lumière des récits trop souvent marginalisés, en particulier ceux provenant de Palestine, du Liban et d’autres communautés confrontées à des formes d’exclusion systémique dans le monde. À rebours des images saturées de désespoir et des narrations stéréotypées véhiculées par les médias occidentaux, le festival veut restituer aux communautés la diversité et la richesse de leurs propres histoires.Pour cette première édition, le projecteur sera braqué sur la réalisatrice palestinienne installée à Toronto, Fateema al-Hamaydeh Miller. Son...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte