Culture - Rendez-vous

« D’ici et d’ailleurs », un nouveau festival du court-métrage à Beyrouth

Du 1er au 3 octobre 2025, le Beirut Art Center accueillera la première édition de « Here & Elsewhere », qui met à l’honneur les voix SWANA (Asie de l’Ouest et Afrique du Nord) et leur diaspora.

OLJ / le 27 août 2025 à 16h01

Le film "Mawtini" (Ma patrie) de Fateema Al-Hamaydeh Miller au programme du festival Here and Elsewhere au BAC. Capture

Célébrer la résilience, la joie et la solidarité à travers le cinéma : tel est le pari de Here & Elsewhere (D'ici et d'ailleurs), nouveau festival international de courts-métrages qui se tiendra début octobre à Beyrouth. L’événement entend mettre en lumière des récits trop souvent marginalisés, en particulier ceux provenant de Palestine, du Liban et d’autres communautés confrontées à des formes d’exclusion systémique dans le monde. À rebours des images saturées de désespoir et des narrations stéréotypées véhiculées par les médias occidentaux, le festival veut restituer aux communautés la diversité et la richesse de leurs propres histoires.Pour cette première édition, le projecteur sera braqué sur la réalisatrice palestinienne installée à Toronto, Fateema al-Hamaydeh Miller. Son court-métrage primé Mawtini (Ma patrie) sera...
