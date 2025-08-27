Dépôts bancaires : comment la BDL compte effacer 30 milliards de dollars de perte

Cinq ans après le déclenchement de la crise, l’épineuse question des pertes du système financier et de leur répartition pourrait trouver en partie réponse avec un tour de magie…. Les discussions en cours entre la Banque du Liban (BDL) et le gouvernement, représenté par les ministères des Finances et de l’Économie, autour de l’élaboration d’un projet de loi sur la réorganisation financière et la restitution des dépôts longtemps appelée “loi sur le trou financier”), déboucheraient, selon des sources directement associées aux pourparlers, sur des pistes visant l’effacement de 30 milliards de dollars du solde des dépôts encore retenus – illégalement – dans les banques depuis octobre 2019. Nouvelle décote impliciteSi cette mesure est retenue dans le projet de loi, le montant total résiduel des...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte