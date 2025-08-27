Dépôts bancaires : comment la BDL compte effacer 30 milliards de dollars de perte
Si cette mesure est retenue, le montant total résiduel des dépôts appelés à être traités dans le temps (jusqu’à quinze ans) passerait d’environ 82 milliards de dollars à 50-52 milliards.
Par Mounir YOUNES,
le 26 août 2025 à 18h48, mis à jour le
27 août 2025 à 00h00
Le frontispice de la Banque du Liban. Photo d'archives L'OLJ
Cinq ans après le déclenchement de la crise, l’épineuse question des pertes du système financier et de leur répartition pourrait trouver en partie réponse avec un tour de magie…. Les discussions en cours entre la Banque du Liban (BDL) et le gouvernement, représenté par les ministères des Finances et de l’Économie, autour de l’élaboration d’un projet de loi sur la réorganisation financière et la restitution des dépôts longtemps appelée “loi sur le trou financier”), déboucheraient, selon des sources directement associées aux pourparlers, sur des pistes visant l’effacement de 30 milliards de dollars du solde des dépôts encore retenus – illégalement – dans les banques depuis octobre 2019. Nouvelle décote impliciteSi cette mesure est retenue dans le projet de loi, le montant total résiduel des dépôts passerait d’environ 82 milliards de...
