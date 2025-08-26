Menu
Société - Békaa

Échange de tirs à la frontière libano-syrienne : deux morts

L'armée libanaise s'est déployée avec force à la frontière entre le Liban et la Syrie, après la chute du régime Assad, pour tenter de résoudre les problèmes liés à la porosité de la frontière.

L'OLJ / le 26 août 2025 à 12h10

Une voiture criblée de balles, sur les lieux d'un échange de tirs survenus à la frontière est entre le Liban et la Syrie, le 26 août 2025. Photo fournie par Sarah Abdallah

Un échange de tirs avec des contrebandiers du village syrien de Serghaya, à la frontière-est du Liban dans les environs de Jurd al-Khraybé, a fait deux morts, dont un Libanais, et un blessé, selon notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah.

Le Libanais Zein Issa, ainsi qu'une autre personne de nationalité syrienne ont été tués dans cet incident. Un blessé libanais, Fayez Issa, a été transporté dans un hôpital de la région.

L'armée libanaise s'est déployée avec force à la frontière entre le Liban et la Syrie, après la chute du régime de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024, pour tenter de résoudre les problèmes liés à la porosité de la frontière, dans la lutte contre la contrebande et le trafic aux frontières-nord et est du Liban. En février et mars, des accrochages liés à des opérations de contrebande ont opposé les forces de sécurité syriennes à des caïds libanais de clans chiites vivant à proximité de la frontière.

La troupe avait fermé mi-juillet plusieurs passages illégaux dans la région de Macharii al-Qaa. Ces voies étaient largement utilisées pour le passage clandestin, le trafic de marchandises et de carburants.

