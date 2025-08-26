Amnesty demande une enquête pour « crimes de guerre » sur les destructions israéliennes au Liban-Sud | Direct

Israël : Des manifestants réclament un accord sur les otages en amont d'une réunion du gouvernement
Des centaines de manifestants ont bloqué la circulation aux abords de Tel-Aviv tôt ce matin pour réclamer la fin de la guerre à Gaza et la libération des otages, en amont d'une réunion du cabinet de sécurité prévue dans la soirée.
A l'entrée nord de la métropole côtière, un photographe de l'AFP a vu environ 400 personnes arrêter les voitures, brandissant des drapeaux israéliens et des photos des otages.
D'autres manifestants se sont rassemblés près d'une antenne locale de l'ambassade américaine, ainsi que devant les domiciles de plusieurs ministres à travers le pays, selon un journaliste de l'AFP et les médias israéliens.
Gaza : le fonds souverain norvégien se désengage de Caterpillar en raison de « violations des droits humains »
Le Fonds souverain norvégien, le plus riche au monde, a déclaré hier avoir cédé ses parts dans le groupe américain d'engins de chantier Caterpillar, évoquant des violations des droits humains à Gaza.
« Il ne fait aucun doute que les produits Caterpillar sont utilisés pour commettre des violations généralisées et systématiques du droit international humanitaire », dans le territoire en guerre depuis près de deux ans, a souligné le Fonds dans un communiqué.
« Naïm Kassem et le Hezbollah ne représentent pas le peuple libanais », affirme Ortagus à Beyrouth
Arrivée lundi soir à Beyrouth à la veille d'une nouvelle tournée auprès des autorités libanaises, l'envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient Morgan Ortagus a affirmé que le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem et son parti « ne représentent pas le peuple libanais ».
Les États-Unis risquent d’être tenus responsables de crimes de guerre à Gaza, prévient HRW
Human Rights Watch (HRW) a averti que le personnel militaire et de renseignement américain assistant les forces israéliennes à Gaza pourrait être tenu légalement responsable de crimes de guerre.
L’organisation a déclaré que l’implication de Washington dans les opérations, notamment la fourniture de renseignements pour les attaques israéliennes et la planification menée avec les forces israéliennes, a fait des États-Unis une partie au conflit depuis octobre 2023.
« La participation directe des États-Unis aux opérations militaires avec les forces israéliennes signifie qu’en vertu du droit international, les États-Unis ont été et sont actuellement une partie au conflit armé à Gaza », a déclaré Sarah Yager, directrice de HRW à Washington. « Le personnel militaire et de renseignement américain, ainsi que les sous-traitants qui assistent les forces israéliennes commettant des crimes de guerre, pourraient à un moment donné se retrouver poursuivis pénalement pour des atrocités à Gaza. »
Des responsables américains ont reconnu avoir fourni à Israël des renseignements exploitables pour les frappes et assuré une coordination étroite dans le ciblage des dirigeants du Hamas. L’administration Trump a également renforcé son soutien, en approuvant la livraison de bombes de 2 000 livres qui avaient auparavant été retenues par le président Joe Biden.
Le député Benny Gantz a rejoint une manifestation pour les otages au carrefour de Sha'ar HaNegev, dans le sud d’Israël, où environ deux cents personnes manifestent.
Le cabinet de sécurité israélien se réunit mardi
Le cabinet de sécurité israélien se réunira ce soir à Jérusalem, a annoncé lundi un porte-parole du Premier ministre, des médias locaux rapportant qu'il devrait discuter d'une éventuelle reprise des négociations en vue d'une trêve à Gaza
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
Amnesty demande une enquête pour « crimes de guerre » sur les destructions israéliennes
Amnesty International a demandé mardi l'ouverture d'une enquête pour « crimes de guerre » après les destructions « massives » de l'armée israélienne dans le sud du Liban.
« La destruction massive et délibérée de biens civils et de terres agricoles par l'armée israélienne dans le sud du Liban doit faire jet d'une enquête pour crimes de guerre », a affirmé l'ONG dans un communiqué.
