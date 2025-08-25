Menu
Société - Patrimoine

Un tell archéologique vieux de 5 000 ans déchiqueté par un bulldozer à Kfarabida

Sans la réaction éclair des activistes, de la municipalité et de la Direction générale des antiquités, le site entier aurait pu disparaître. Les dégâts sont cependant considérables.

Par Suzanne BAAKLINI, le 25 août 2025 à 20h02

Le bulldozer à l’arrêt sur le site samedi, après sa frénésie de destruction. Photo fournie par Clara Khoury, activiste à Kfarabida

Samedi, un bulldozer de type D9, utilisé pour les constructions lourdes, est acheminé vers Kfarabida, sur le littoral du Batroun, au Liban-Nord. L’énorme véhicule percute et coupe des câbles électriques à l’entrée du village, provoquant une petite panne et donnant de manière involontaire l’alerte. Car le bulldozer se dirige à toute vitesse vers un terrain où se trouve un tell archéologique datant de l’âge du bronze, soit 3 000 ans avant J.-C., dans l’objectif de raser le site à la demande du propriétaire à des fins de construction.Alerté en pleine réunion du conseil municipal de Kfarabida, son président, Michel Féghali, raconte à L'Orient-Le Jour avoir dépêché un policier sur les lieux : « Le bulldozer était déjà à l’œuvre, rasant tout sur son passage. Le policier a dû se jeter dessus pour arrêter l’engin en pleine action. » Des...
commentaires (3)

Quelle amende le criminel devra-t-il payer?

Yves Prevost

21 h 49, le 25 août 2025

Commentaires (3)

  • Il faut mettre le propriétaire en prison pour donner l’exemple. La seule chose qu’il nous reste dans ce pays, c’est notre histoire. Cet act devrait être punis de la même manière qu’un meutre!

    Tabouleh Fattouche

    20 h 37, le 25 août 2025

  • et personne ne pense porter plainte?? contre toutes ces personnes qui ont autorisé ce projet de destruction? En premier contre le promoteur?? Ca y est??? Silence, on tue... et puis on passe à autre chose?? Vous pariez que ce projet sera poursuivi dans quelques temps, en un éclair de temps, par une nuit sans lune... Au liban, une fois qu'on regarde ailleurs, les destructeurs s'activent dans leurs projets de destructions ...Destructions de tout site relevant de la culture , d'Histoire et de sites à préserver.

    LE FRANCOPHONE

    20 h 10, le 25 août 2025

