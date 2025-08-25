Un tell archéologique vieux de 5 000 ans déchiqueté par un bulldozer à Kfarabida

Le bulldozer à l’arrêt sur le site samedi, après sa frénésie de destruction. Photo fournie par Clara Khoury, activiste à Kfarabida
Samedi, un bulldozer de type D9, utilisé pour les constructions lourdes, est acheminé vers Kfarabida, sur le littoral du Batroun, au Liban-Nord. L’énorme véhicule percute et coupe des câbles électriques à l’entrée du village, provoquant une petite panne et donnant de manière involontaire l’alerte. Car le bulldozer se dirige à toute vitesse vers un terrain où se trouve un tell archéologique datant de l’âge du bronze, soit 3 000 ans avant J.-C., dans l’objectif de raser le site à la demande du propriétaire à des fins de construction.Alerté en pleine réunion du conseil municipal de Kfarabida, son président, Michel Féghali, raconte à L'Orient-Le Jour avoir dépêché un policier sur les lieux : « Le bulldozer était déjà à l’œuvre, rasant tout sur son passage. Le policier a dû se jeter dessus pour arrêter l’engin en pleine action. » Des...
Quelle amende le criminel devra-t-il payer?
21 h 49, le 25 août 2025