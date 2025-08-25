« Israël réduira la présence de l'armée israélienne au Liban si l'État prend les mesures nécessaires pour désarmer le Hezbollah », déclare Benjamin Netanyahu | Direct

Double frappe israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès : 14 morts dont trois journalistes
Une attaque israélienne menée avec un drone kamikaze sur l'hôpital Nasser, à Khan Younès dans le sud de Gaza, a fait au moins 14 morts, dont trois journalistes, rapporte la chaîne qatarie al-Jazeera.
Les étages supérieurs, dont le toit, de l'établissement où se trouvaient les journalistes, ont été visés par le drone, selon la chaîne. Parmi les morts, l'on compte le caméraman Hossam el-Masri. Lorsque des secouristes ont voulu venir en aide aux victimes, une autre frappe a été lancée.
Le plan « américano-sioniste » pour le désarmement du Hezbollah ne sera jamais mis en oeuvre, selon un responsable des gardiens de la révolution
Le général de brigade Iraj Masjedi, coordinateur adjoint de la Force al-Quds du Corps des gardiens de la révolution iraniens, a estimé que le « plan américano-sioniste » pour le désarmement du Hezbollah, approuvé le 5 août 2025, « ne sera jamais mis en oeuvre ». « Ni le peuple libanais ni la force de résistance du Hezbollah n'accepteront ce plan, et il ne se réalisera jamais », a déclaré le général Masjedi à la télévision iranienne, selon des propos rapportés par l'agence Irib.
« La résistance est l'arme du peuple libanais pour défendre le territoire contre les agressions du régime sioniste », a-t-il souligné, affirmant que si la discussion « n'est pas nouvelle, elle ne sera mise en œuvre d'aucune façon. »
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré lundi qu'Israël réduira la présence de l'armée au Liban si l'Etat prend les mesures nécessaires pour désarmer le Hezbollah. Cette déclaration a été faite alors que l'émissaire américain Tom Barrack était à Tel-Aviv hier dimanche, et avait rencontré M. Netanyahu et d'autres responsables, pour discuter du respect des modalités de la trêve, normalement entrée en vigueur fin novembre 2024 mais que l'armée israélienne continue de violer quasiment quotidiennement, en bombardant le Liban-Sud et d'autres régions, et en continuant d'occuper cinq positions le long de la frontière, en territoire libanais.
L'Iran reprendra demain mardi à Genève des pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, trois pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires et qui menacent de rétablir des sanctions, a annoncé la télévision d'Etat.
« Ce nouveau cycle de négociations », après un précédent tenu en juillet à Istanbul en Turquie, se déroulera « au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à Genève », a indiqué la télévision d'Etat. L'Iran sera représenté par Majid Takht-Ravanchi, selon l'agence Tasnim.
Barrack attendu au Liban en début de semaine après des visites en Israël et en Syrie
L'émissaire américain Tom Barrack est attendu en début de semaine au Liban, de nombreux médias locaux évoquant la date de mardi pour son arrivée, après des visites attendues à Tel-Aviv et Damas. M. Barrack était arrivé dimanche en Israël et avait évoqué la question des frappes israéliennes sur le Liban avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les ministres des Affaires stratégiques, Ron Dermer, et des Affaires étrangères, Gideon Saar, selon la chaîne 12 israélienne et Axios.
M. Barrack doit notamment apporter à Beyrouth les résultats de ses tractations sur le respect par l'État hébreu des modalités de l'accord de cessez-le-feu et de sa feuille de route.
Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait se réunir dans la journée pour renouveler le mandat de la Finul
Des négociations ardues se tiennent actuellement dans les coulisses du Conseil de sécurité à l'approche d’un vote crucial sur le renouvellement du mandat des Forces intérimaires des Nations Unies au Liban (Finul). Jugeant leur travail « inefficace », Israël et les États-Unis s'opposent au maintien des Casques bleus, ou réclament que ce renouvellement pour un an soit le dernier. En face, le Liban mais aussi la France (porte-plume de la décision) souhaitent plus de flexibilité, arguant que la présence de la mission onusienne est d'autant plus essentielle dans le contexte d'instabilité actuelle.
Plusieurs sources concordantes ont affirmé à L'Orient-Le Jour que la séance, initialement prévue lundi, a été reportée jusqu'au 29 août, vraisemblablement à la suite d'une demande française. En même temps, une source proche de l'ONU indique que le vote « reste officiellement prévu lundi ».
Plus d'informations ici sur les négociations tendues autour de la Finul.
Trêve à Gaza : le Caire et Doha continuent de faire pression sur Israël
Le Qatar et l'Égypte, médiateurs dans les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza, continuent de faire pression sur Israël pour qu'il accepte une proposition de trêve avalisée la semaine dernière par le Hamas, rapporte le Haaretz. Toutefois, ils estiment que cet accord ne permettra probablement pas d'empêcher la prise et l'occupation de Gaza, selon des sources palestiniennes impliquées dans les négociations, citées par le Haaretz.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devrait convoquer mardi le cabinet de sécurité pour discuter des négociations, selon le média israélien. Il s'agira de leur première réunion depuis que le Hamas a accepté le texte présenté par les médiateurs pour un cessez-le-feu.
Liban-Sud : infiltration israélienne à Markaba et tirs de mitrailleuse sur Kfarchouba
Des soldats israéliens se sont infiltrés en territoire libanais lundi matin et ont inspecté un atelier de taille de carrelages de la périphérie de Markaba, dans le caza de Marjeyoun, près de Adaïssé, selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Les militaires ont collé à plusieurs endroits de l'usine un avertissement accusant le propriétaire de travailler pour le Hezbollah, alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes ciblées sur des combattants du parti-milice qu'elle accuse d'enfreindre le cessez-le-feu. Une des modalités de l'accord de trêve est que le Hezbollah doit avoir évacué toute la zone au sud du Ltani.
Par ailleurs, l'armée israélienne a tiré à la mitrailleuse sur les environs de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya, depuis la position de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées du village.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et se prépare à occuper la ville principale ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses bombardements et frappes ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
