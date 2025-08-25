« Israël réduira la présence de l'armée israélienne au Liban si l'État prend les mesures nécessaires pour désarmer le Hezbollah », déclare Benjamin Netanyahu | Direct

Une infiltration israélienne a eu lieu près de Markaba, au Liban-Sud.

Le Qatar et l'Égypte font pression sur Israël pour qu'il accepte la proposition de trêve avalisée par le Hamas.

L'émissaire américain Tom Barrack doit revenir en début de semaine au Liban, après s'être rendu en Israël et en Syrie.

Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait voter ce soir sur le renouvellement du mandat de la Finul.