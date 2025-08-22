La BDL débloque 300 milliards de livres à la Banque de l’Habitat pour des prêts à la rénovation

La Banque de l’Habitat a annoncé dans un communiqué que « la Banque du Liban a accepté, le 20 août 2025, de débloquer un montant de 300 milliards de livres libanaises de ses fonds propres (déposés auprès de la BDL), destiné exclusivement au financement de prêts pour la rénovation de logements », à travers des crédits libellés en monnaie nationale.

Cette catégorie de prêts porte sur une enveloppe maximale de deux milliards de livres libanaises par prêt, soit quelque 22 300 dollars au taux de 89 500 livres pour un dollar. Selon les conditions de la banque, l’emprunteur doit être de nationalité libanaise depuis plus de dix ans, la superficie du logement concerné par le prêt ne doit pas dépasser 150 m2 et l’emprunteur doit être considéré comme une personne à revenu faible ou moyen, avec un revenu mensuel du foyer compris entre 50 millions et 200 millions de livres (soit entre 560 dollars et 2 230 dollars).

La Banque de l’Habitat a précisé que le remboursement de ces crédits peut être échelonné jusqu’à dix ans, avec trois mois de grâce, et avec un taux d’intérêt de 7 %. Elle précise que les personnes intéressées peuvent commencer à soumettre leur dossier à partir du 25 août. « Nous espérons que ces prêts aideront les personnes à s’installer dans leurs villages, notamment en leur donnant la possibilité de rénover d’anciennes bâtisses déjà existantes », affirmait à L'Orient-Le Jour Antoine Habib, PDG de la Banque de l’Habitat, il y a près d’une semaine.

A l’époque, il avait aussi fait savoir que depuis que le plafond des prêts subventionnés pour le logement a été relevé de 50 000 à 100 000 dollars en juin, la Banque de l’Habitat est témoin d’une « ruée ». « Nous avons presque trois fois plus de demandes qu’avant », disait-il. Cependant, la finalisation des dossiers prend du temps à cause du retard au niveau des registres des cadastres, responsables entre autres de délivrer des attestations foncières aux emprunteurs. « Nous espérons que le ministère des Finances résoudra prochainement ce problème, de sorte à accélérer l’octroi des prêts », ajoutait le PDG.