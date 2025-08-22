Un convoi militaire syrien observé se dirigeant vers la frontière libanaise, selon l'OSDH

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a « obtenu » une vidéo jeudi soir montrant un convoi militaire relevant du ministère syrien de la Défense sur l’autoroute Homs-Tartous, près du village d'Arzouna, en direction de la zone frontalière avec le Liban, a rapporté l'ONG basée à Londres, qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, dans message publié sur son compte X.

Les images montrent un convoi composé de cinq véhicules militaires lourds, dont des chars et des blindés, circulant vers l’ouest le long de la route internationale en direction de la frontière syro-libanaise, indique l'ONG.

« Ces mouvements interviennent dans un contexte d’intensification de l’activité militaire et sécuritaire dans la zone frontalière ces dernières semaines, des spéculations laissant entendre que ces renforts s’inscrivent dans des efforts visant à renforcer les positions frontalières et à intensifier le déploiement militaire le long des axes sensibles reliant l’intérieur de la Syrie au Liban », a précisé l'OSDH sur son site.

La frontière entre les deux pays, qui n'est pas entièrement démarquée, est particulièrement poreuse aux trafics en tous genres. L’armée libanaise a été déployée en nombre tout le long de la zone frontalière après la chute du régime Assad en décembre dernier, notamment dans le cadre de la lutte contre la contrebande et pour apaiser rapidement les tensions éventuelles entre les habitants de certains villages à population majoritairement chiite et les forces du régime, dirigé par un ancien chef rebelle sunnite islamiste, Ahmad el-Chareh. En février et mars, des affrontements liés à des opérations de contrebande avaient notamment opposé les forces de sécurité syriennes à des chefs de clans chiites libanais. Depuis lors, des rumeurs ont circulé à plusieurs reprises sur une montée des tensions le long de la frontière et sur des velléités supposées de troupes syriennes de franchir la frontière libanaise, sans qu’aucune de ces informations n’ait jamais été confirmée.

Damas cherche à améliorer ses relations avec le Liban, une priorité selon Ahmad el-Chareh, devenu président par intérim, qui a exprimé sa volonté de « développer, améliorer et activer » les relations diplomatiques entre les deux pays.

Pour la Syrie, la question clé réside dans le règlement du dossier des détenus syriens au Liban. Selon nos informations, Damas a formé une délégation composée de responsables des ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Justice et des services de renseignement, attendue au Liban la semaine prochaine pour négocier la signature d’un accord permettant le transfert des détenus vers la Syrie. À Damas également, on accorde de l’importance au sort des détenus libanais ayant soutenu la révolution syrienne. Les autorités considèrent que leur arrestation est due à leur soutien à cette révolution et qu’il est désormais temps de les libérer.