Que se passe-t-il à la frontière avec la Syrie ?

Un combattant du Hezbollah à la frontière avec la Syrie, le 25 juillet 2017. Archives/AFP
La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit un individu relevant « des tribus syriennes » menacer ouvertement le Liban. « Nous allons envahir le Liban en l’espace de 48 heures si les détenus syriens ne sont pas libérés », dit-il. Presque en même temps, plusieurs médias locaux ont rapporté que des informations portant sur « des préparatifs menés par des Syriens extrémistes pour kidnapper des soldats libanais » sont parvenues aux appareils de sécurité. De quoi sérieusement poser la question quant à un éventuel dérapage sécuritaire à la frontière libano-syrienne.Ce n’est pas la première fois que le dossier des détenus syriens au Liban et de la sécurité à la frontière avec la Syrie revient sur le devant de la scène, notamment depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024. Mais cette fois-ci,...
La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit un individu relevant « des tribus syriennes » menacer ouvertement le Liban. « Nous allons envahir le Liban en l’espace de 48 heures si les détenus syriens ne sont pas libérés », dit-il. Presque en même temps, plusieurs médias locaux ont rapporté que des informations portant sur « des préparatifs menés par des Syriens extrémistes pour kidnapper des soldats libanais » sont parvenues aux appareils de sécurité. De quoi sérieusement poser la question quant à un éventuel dérapage sécuritaire à la frontière libano-syrienne.Ce n’est pas la première fois que le dossier des détenus syriens au Liban et de la sécurité à la frontière avec la Syrie revient sur le devant de la scène, notamment depuis la chute du régime de Bachar...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.