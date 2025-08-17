Que se passe-t-il à la frontière avec la Syrie ?

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit un individu relevant « des tribus syriennes » menacer ouvertement le Liban. « Nous allons envahir le Liban en l’espace de 48 heures si les détenus syriens ne sont pas libérés », dit-il. Presque en même temps, plusieurs médias locaux ont rapporté que des informations portant sur « des préparatifs menés par des Syriens extrémistes pour kidnapper des soldats libanais » sont parvenues aux appareils de sécurité. De quoi sérieusement poser la question quant à un éventuel dérapage sécuritaire à la frontière libano-syrienne.Ce n’est pas la première fois que le dossier des détenus syriens au Liban et de la sécurité à la frontière avec la Syrie revient sur le devant de la scène, notamment depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024. Mais cette fois-ci,...

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit un individu relevant « des tribus syriennes » menacer ouvertement le Liban. « Nous allons envahir le Liban en l’espace de 48 heures si les détenus syriens ne sont pas libérés », dit-il. Presque en même temps, plusieurs médias locaux ont rapporté que des informations portant sur « des préparatifs menés par des Syriens extrémistes pour kidnapper des soldats libanais » sont parvenues aux appareils de sécurité. De quoi sérieusement poser la question quant à un éventuel dérapage sécuritaire à la frontière libano-syrienne.Ce n’est pas la première fois que le dossier des détenus syriens au Liban et de la sécurité à la frontière avec la Syrie revient sur le devant de la scène, notamment depuis la chute du régime de Bachar...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte