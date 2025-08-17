Menu
Politique - Focus

Que se passe-t-il à la frontière avec la Syrie ?

Après la mort d’un détenu à Roumié et les menaces de tribus syriennes « d’envahir le Liban », les autorités se veulent rassurantes. 

L'OLJ / Par Yara ABI AKL, le 17 août 2025 à 21h16,

Que se passe-t-il à la frontière avec la Syrie ?

Un combattant du Hezbollah à la frontière avec la Syrie, le 25 juillet 2017. Archives/AFP

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit un individu relevant « des tribus syriennes » menacer ouvertement le Liban. « Nous allons envahir le Liban en l’espace de 48 heures si les détenus syriens ne sont pas libérés », dit-il. Presque en même temps, plusieurs médias locaux ont rapporté que des informations portant sur « des préparatifs menés par des Syriens extrémistes pour kidnapper des soldats libanais » sont parvenues aux appareils de sécurité. De quoi sérieusement poser la question quant à un éventuel dérapage sécuritaire à la frontière libano-syrienne.Ce n’est pas la première fois que le dossier des détenus syriens au Liban et de la sécurité à la frontière avec la Syrie revient sur le devant de la scène, notamment depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024. Mais cette fois-ci,...
