Sajih Attié annonce 40 millions de dollars pour l’élargissement de l’autoroute de Jounieh

L’autoroute de Jounieh va faire l’objet d’un élargissement, moyennant la somme de 40 millions dollars, a annoncé le député Sajih Attié, président de la commission parlementaire des Travaux publics et membre du bloc de la Modération nationale, suite à une réunion de la commission des Travaux publics, de l’Énergie et de l’Eau, en présence notamment du ministre des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, rapporte le site d'information El-Nashra.

« Le ministre a informé la commission d’un vaste chantier couvrant les infrastructures essentielles, annonçant la sécurisation d’un financement de quarante millions de dollars par le ministère des Travaux publics, destiné aux expropriations et aux élargissements de l’autoroute de Jounieh », a précisé Sajih Attié, qualifiant cela d’« accomplissement historique ».

L'autoroute de Jounieh est empruntée tous les jours par des dizaines de milliers d’automobilistes qui se retrouvent souvent bloqués dans des files interminables, surtout en période estivale. Des travaux d'élargissement avaient déjà été envisagés en 2019, sans succès

Sajih Attié souligne que « le Conseil du développement et de la reconstruction a achevé les études, et que les travaux d’élargissement devraient commencer dans un mois à l’entrée nord de Beyrouth ».

Trente bus supplémentaires et don chinois

Tout comme pensé en 2019, le projet doit s’accompagner de la mise en place d’un réseau de transports publics digne de ce nom. « Le ministre s’est engagé à fournir trente bus supplémentaires à répartir dans les centres des cazas des régions, et non exclusivement à Beyrouth, en plus d’un don chinois attendu, estimé à une centaine de bus ».

Inauguré le 20 décembre 2024 - soit moins d'un mois après le cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël -, le nouveau service de transport public fourni par l'État appelé « Transports en commun » (Na’el el-mouchtarak) avait ouvert six premières lignes - sur les onze prévues - qui reliaient principalement Beyrouth et sa banlieue. Le 22 avril, M. Rassamny annonçait l'ouverture de trois nouvelles lignes de bus, reliant la capitale à Tripoli (Nord), Tyr (Sud) et Chtaura, dans la vallée de la Békaa.

Par ailleurs, Sajih Attié a affirmé que « dès le mois de septembre, des modifications des routes seront mises en place, comprenant un renforcement du respect des feux rouges », précisant qu'une réunion de la commission des Travaux publics aurait lieu « pour traiter de cette question ». Outre la question de la sécurité publique et des accidents de la route, la réunion a également porté sur l’adjudication de l’aéroport de Qlayaat, dont la transformation en aéroport civil est un objectif affiché du gouvernement Salam, et du port touristique de Jounieh, dont la zone fait notamment l’objet de travaux de réhabilitation dans l’optique d’accueillir une ligne maritime avec Chypre.

Évoquant enfin l’autoroute Chekka–Beyrouth, Sajih Attié a assuré que « le financement a été garanti et que les travaux sont en cours, le projet devant être achevé avant la fin de l’année ».