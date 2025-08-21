Pour la première fois en 25 ans, Damas assume d’avoir des contacts directs avec Israël

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaibani, lors d'une réunion à Moscou le 31 juillet 2025. Photo AFP
La Syrie l’assume désormais officiellement. Une rencontre entre Assaad el-Chaibani, le ministre syrien des Affaires étrangères, et Ron Dermer, son homologue israélien aux Affaires stratégiques, a eu lieu mardi à Paris, sous l’égide des États-Unis, a rapporté la Syrian Arab News Agency (SANA), l’organe de presse officiel. Ce type d’échange n’a rien de nouveau, alors que plusieurs réunions directes entre des responsables syriens et israéliens – pour la plupart niées par Damas – se sont tenues ces dernières semaines à Paris, Bakou et Abu Dhabi. Mais c’est la première fois en plus de 25 ans qu'un média d'État syrien officialise ce niveau de contact avec Israël, brisant un tabou et marquant un tournant dans la communication du gouvernement de transition vis-à-vis de l’État hébreu.Ces discussions interviennent dans un moment d’extrêmes...
