Frontière et rapatriement des prisonniers : Beyrouth et Damas relancent les discussions

Les deux dossiers de la sécurité frontalière et des détenus syriens au Liban sont revenus en force ces derniers jours et ont fait l'objet d'une rencontre à Riyad des chefs des services de renseignements des armées libanaise et syrienne, le général Tony Kahwagi et Hussein Salamé. Une fois de plus donc, c'est l'Arabie saoudite qui pilote en partie les relations entre les deux voisins en parrainant ce type de réunions, plusieurs mois après la rencontre du 27 mars à Djeddah entre le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, et son homologue syrien, Mourhaf Abou Qasra.Ces entretiens interviennent dans un contexte tendu à la frontière libano-syrienne. En plus du trafic de contrebande, cette zone a été marquée par des affrontements en février et mars entre des « clans » réputés proches du Hezbollah et les nouvelles forces de sécurité...

Les deux dossiers de la sécurité frontalière et des détenus syriens au Liban sont revenus en force ces derniers jours et ont fait l'objet d’une rencontre à Riyad des chefs des services de renseignements des armées libanaise et syrienne, le général Tony Kahwagi et Hussein Salamé. Une fois de plus donc, c’est l’Arabie saoudite qui pilote en partie les relations entre les deux voisins en parrainant ce type de réunions, plusieurs mois après la rencontre du 27 mars à Djeddah entre le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, et son homologue syrien, Mourhaf Abou Qasra.Ces entretiens interviennent dans un contexte tendu à la frontière libano-syrienne. En plus du trafic de contrebande, cette zone a été marquée par des affrontements en février et mars entre des « clans » réputés proches du Hezbollah et les...

