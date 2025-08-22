Omar Sinjer, parapentiste acrobate, est « mort en faisant ce qu’il aimait le plus »

« C’est quelqu’un de drôle, humble, que tout le monde apprécie. » Au lendemain de la nouvelle de sa mort, peu de temps avant de se rendre à ses funérailles, les amis de Omar Sinjer parlent de lui en employant encore le présent. Le 20 août, alors qu’il effectue un vol au-dessus de la baie de Jounieh (Kesrouan) et exécute des figures acrobatiques, son parachute principal s’emmêle ; celui d’urgence ne se déploie pas. Il fait alors une chute de 300 mètres dans l’eau, où la Défense civile, dépêchée sur place quelques minutes plus tard, constate son décès.Parapentiste acrobate avec plus de 20 ans d’expérience, l’originaire de Tripoli « connaissait les risques de sa passion pour les sports extrêmes », raconte Wissam Chartouny, vice-président du Club libanais de vol libre (CLVL). Motocross, ski, snowboard,...

