Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Drame

Omar Sinjer, parapentiste acrobate, est « mort en faisant ce qu’il aimait le plus »

Alors qu’il effectuait mercredi des acrobaties en plein vol au-dessus de la baie de Jounieh, le sportif n’a pas réussi à déployer son parachute d’urgence.

Par Lisa GOURSAUD, le 22 août 2025 à 00h00

Omar Sinjer, parapentiste acrobate, est « mort en faisant ce qu’il aimait le plus »

Omar Sinjer en plein vol de parapente. Photo postée sur le compte « Beirut Paragliding » en 2021.

« C’est quelqu’un de drôle, humble, que tout le monde apprécie. » Au lendemain de la nouvelle de sa mort, peu de temps avant de se rendre à ses funérailles, les amis de Omar Sinjer parlent de lui en employant encore le présent. Le 20 août, alors qu’il effectue un vol au-dessus de la baie de Jounieh (Kesrouan) et exécute des figures acrobatiques, son parachute principal s’emmêle ; celui d’urgence ne se déploie pas. Il fait alors une chute de 300 mètres dans l’eau, où la Défense civile, dépêchée sur place quelques minutes plus tard, constate son décès.Parapentiste acrobate avec plus de 20 ans d’expérience, l’originaire de Tripoli « connaissait les risques de sa passion pour les sports extrêmes », raconte Wissam Chartouny, vice-président du Club libanais de vol libre (CLVL). Motocross, ski, snowboard, toutes les activités à adrénaline...
« C’est quelqu’un de drôle, humble, que tout le monde apprécie. » Au lendemain de la nouvelle de sa mort, peu de temps avant de se rendre à ses funérailles, les amis de Omar Sinjer parlent de lui en employant encore le présent. Le 20 août, alors qu’il effectue un vol au-dessus de la baie de Jounieh (Kesrouan) et exécute des figures acrobatiques, son parachute principal s’emmêle ; celui d’urgence ne se déploie pas. Il fait alors une chute de 300 mètres dans l’eau, où la Défense civile, dépêchée sur place quelques minutes plus tard, constate son décès.Parapentiste acrobate avec plus de 20 ans d’expérience, l’originaire de Tripoli « connaissait les risques de sa passion pour les sports extrêmes », raconte Wissam Chartouny, vice-président du Club libanais de vol libre (CLVL). Motocross, ski, snowboard,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut