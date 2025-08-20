Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Nord

D’épaisses fumées, issues de pneus incinérés pour en récupérer le cuivre, polluent encore l’air de Tripoli


OLJ / le 20 août 2025 à 17h07

D’épaisses fumées, issues de pneus incinérés pour en récupérer le cuivre, polluent encore l’air de Tripoli

Les fumées toxiques se dégageant des zones où des incendies se sont déclarés ont été provoquées par des personnes incinérant des pneus à Tripoli. Photo relayée par notre correspondant : Michel Hallak

Le ciel de Tripoli continuait à être assombri mercredi par d’épaisses colonnes de fumées noires issues de l’incinération de pneus par des individus cherchant à en récupérer le cuivre, a rapporté notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak.

Une de ces opérations a également provoqué un incendie dans les dépotoirs sauvages formés dans la zone de Saqi al-Tabbaneh à Tripoli, et les équipes de la Défense civile travaillent à son extinction.

Notre correspondant ajoute que les habitants des maisons avoisinantes ont été contraints de quitter leur domicile pour éviter d’inhaler les fumées toxiques qui ont envahi leurs logements. Deux membres de la défense civile intervenant sur l'incendie ont également dû être secourus après avoir inhalé ces mêmes fumées.

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit dans la deuxième plus grande ville du Liban. Malgré tous les appels et décisions pris à différents niveaux par la municipalité et la préfecture, le phénomène continue de se répéter.

Le ciel de Tripoli continuait à être assombri mercredi par d’épaisses colonnes de fumées noires issues de l’incinération de pneus par des individus cherchant à en récupérer le cuivre, a rapporté notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak.Une de ces opérations a également provoqué un incendie dans les dépotoirs sauvages formés dans la zone de Saqi al-Tabbaneh à Tripoli, et les équipes de la Défense civile travaillent à son extinction.Notre correspondant ajoute que les habitants des maisons avoisinantes ont été contraints de quitter leur domicile pour éviter d’inhaler les fumées toxiques qui ont envahi leurs logements. Deux membres de la défense civile intervenant sur l'incendie ont également dû être secourus après avoir inhalé ces mêmes fumées.Ce n’est pas la première fois que ce genre...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés