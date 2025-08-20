Nette amélioration de l’activité du port de Beyrouth lors du premier semestre 2025

Dans un communiqué, Élie Zakhour, premier vice-président de la Fédération arabe des chambres de commerce maritime et ancien président de la Chambre internationale de navigation à Beyrouth, a indiqué que l’activité du port de Beyrouth a enregistré une activité « satisfaisante » lors du premier semestre 2025, malgré les attaques continues d’Israël sur le Liban en dépit du cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hezbollah du 27 novembre 2024.

Selon lui, les chiffres montrent que « l’activité globale enregistrée au cours du premier semestre de cette année a été supérieure à celle de la même période de l’année dernière ». Dans son texte, il relève que bien que le port a accueilli 684 navires lors du premier semestre de cette année contre 770 navires l’an dernier, soit une baisse de 11 %, il a malgré tout traité 3,07 millions de tonnes lors des six premiers mois de 2025 contre 2,68 millions de tonnes l’année passée, enregistrant une augmentation de 14 %.

Cette tendance se reflète également au niveau des conteneurs : le port a ainsi traité 405 629 conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds) lors du premier semestre 2025, contre 371 959 lors de cette même période en 2024, soit une hausse 9 %. Dans ce cadre, Élie Zakhour note également « la nette augmentation du nombre de conteneurs importés destinés à la consommation locale », avec 155 517 conteneurs EVP destinés pour le Liban à juin 2025, contre 126 335 l’année dernière, soit une progression à 23 % en glissement annuel.

En revanche, il souligne la baisse de 9 % du nombre de conteneurs exportés remplis de marchandises libanaises, équivalents à 33 200 conteneurs EVP à juin 2025, contre 36 463 conteneurs EVP l’année précédente. Le total des conteneurs en transbordement a lui aussi témoigné d’une baisse de 21 %, enregistrant 83 610 conteneurs EVP en 2025, contre 105 411 conteneurs EVP l’année passée, alors que le nombre de conteneurs réexportés vides a augmenté de 29 % à 111 769 conteneurs EVP en 2025 contre 86 730 en 2024.

Élie Zakhour a également noté la hausse de 35 % de l’importation de voitures à travers le port de Beyrouth, atteignant 27 009 véhicules lors du premier semestre 2025, contre 20 002 véhicules en 2024.