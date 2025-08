Le port de Beyrouth a traité 100 000 conteneurs en juillet, un record depuis 2019

Près de 100 000 conteneurs standard (EVP) sont passés par le port de Beyrouth en juillet, ce qui marque un nouveau record depuis 2019, dernière année où le port à tourné à plein régime, avant que la crise économique puis l'explosion du 4 août 2020 n'affecte son activité.

Ce chiffre représente une hausse d’environ 39 % par rapport au même mois de 2024, qui avait enregistré 72 000 conteneurs. « Il s’agit du niveau le plus élevé atteint par le port en matière d’activité du terminal à conteneurs depuis 2019 », a souligné la direction dans un communiqué, estimant que cette performance « reflète une dynamique opérationnelle croissante et confirme le retour du port à son rôle de plateforme essentielle sur la carte du transport maritime en Méditerranée orientale ». Ce « progrès » s’explique, selon la direction, par « l’amélioration de l’infrastructure opérationnelle, la fluidité des services et la confiance retrouvée des compagnies maritimes qui réintègrent progressivement le port de Beyrouth dans leurs lignes régulières ».

Avec Tripoli, le port de la capitale constitue l’une des deux seules infrastructures portuaires du Liban dotées de grues géantes capables de traiter les porte-conteneurs. Au nord du pays, le port de Tripoli a accueilli « pour la deuxième fois en deux semaines, l’un des plus grands porte-conteneurs au monde », a indiqué son directeur, Ahmad Tamer. Dans un communiqué distinct, ce dernier a précisé qu’« environ 2 600 conteneurs standards devraient être chargés et déchargés du CMA CGM Cobalt, dont 1 200 à destination du marché local. Il a également fait état d’une hausse de 20 % du trafic de conteneurs à Tripoli depuis le début de l’année, par rapport à la même période en 2024. « Ce record depuis la création du terminal reflète la confiance des commerçants dans l’efficacité et la qualité des services offerts », a souligné M. Tamer, qui y voit une « opportunité stratégique » pour « renforcer l’économie nationale, générer de nouvelles ressources pour le Trésor public et créer des emplois dans la région de Tripoli et du Liban-Nord ».

La gestion des terminaux à conteneurs dans les deux ports est assurée par le groupe français CMA CGM, depuis 2021 à Tripoli et depuis 2022 à Beyrouth. Selon les données officielles les plus récentes citées cette semaine par le Lebanon this Week, le port de Beyrouth à traité 1,96 million de tonnes de fret sur les 4 premiers mois de 2025, soit une hausse de 18,2 % par rapport à la même période en 2024. Pas moins de 87,2 % de ce total est constitué d'importations. Au port de Tripoli, le total de fret à atteint 798 000 tonnes, en baisse de 2,3 %, constitué à 78,6 % d'importations.