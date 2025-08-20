Le ministre israélien de la Défense approuve le plan de conquête de Gaza-ville, rappelle 60.000 réservistes

Le ministre israélien de la Défense a approuvé le plan pour la prise de la ville de Gaza par l'armée, et ordonné le rappel de 60.000 réservistes pour prendre part part à l'opération, a-t-on appris mercredi auprès de son ministère.

Le ministre Israël Katz « a approuvé le plan d'attaque de l'armée israélienne à Gaza-ville », a indiqué le ministère à l'AFP. M. Katz a également « approuvé l'émission des ordres de rappel des réservistes nécessaires pour mener à bien la mission » pour environ 60.000 hommes.