Moyen-Orient - FOCUS

Les pays du Golfe au pied du mur face à une réoccupation de Gaza qui ne dit pas son nom

Le cabinet de sécurité israélien a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi la décision de « prendre le contrôle » de l’enclave, annonçant vouloir déléguer la gestion civile à des « forces arabes ».

OLJ / Par Amélie ZACCOUR, le 10 août 2025 à 09h46,

Le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed, et le prince héritier saoudien, Mohammad ben Salmane, participent à un sommet à Riyad le 20 octobre 2023. Photo AFP

C’est une nouvelle étape de la guerre d’annihilation que mène Israël contre la bande de Gaza, et qui place les pays arabes et du Golfe dans une position délicate. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un plan du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à « vaincre » le Hamas et à « prendre le contrôle » de l’enclave dévastée par la guerre et la famine. Sans l’annoncer formellement, il s’agit d’imposer une occupation militaire du territoire déjà dominé à 75 % par l’armée israélienne, dont la prochaine mission sera de conquérir la ville de Gaza, l’une des dernières zones dont elle n’a pas encore l’entière maîtrise. De quoi provoquer une levée de boucliers internationale, notamment de la part des pays arabes. Peu avant le début de la réunion, Benjamin Netanyahu avait pourtant précisé que son pays ne...
