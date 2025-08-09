Misant sur l'humanitaire, Washington détourne le regard des plans israéliens à Gaza

Il y a à peine deux semaines, ils pensaient pouvoir obtenir un cessez-le-feu. Désormais, les États-Unis laissent libre cours à Israël pour étendre son offensive sur Gaza. Le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert, tôt vendredi 8 août, à un plan militaire visant à s’emparer de Gaza-ville, marquant ainsi une nouvelle phase de l’offensive menée depuis plusieurs mois. À Washington, la réaction a été particulièrement discrète. Interrogé quelques jours plus tôt sur une éventuelle opposition aux plans israéliens d’étendre leur contrôle dans l’enclave, le président américain Donald Trump avait répondu : « Je ne peux vraiment pas dire. Ce sera en grande partie à Israël de décider », ajoutant que sa priorité était désormais de « nourrir les gens ». De quoi prendre le beau rôle dans la...

