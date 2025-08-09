Misant sur l'humanitaire, Washington détourne le regard des plans israéliens à Gaza

Des Palestiniens déplacés sont assis sur une caravane avec des sacs d'aide humanitaire qu'ils ont reçus dans un centre de distribution géré par la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël, dans le « corridor de Netzarim », dans le centre de la bande de Gaza, le 4 août 2025. Photo AFP
Il y a à peine deux semaines, ils pensaient pouvoir obtenir un cessez-le-feu. Désormais, les États-Unis laissent libre cours à Israël pour étendre son offensive sur Gaza. Le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert, tôt vendredi 8 août, à un plan militaire visant à s’emparer de Gaza-ville, marquant ainsi une nouvelle phase de l’offensive menée depuis plusieurs mois. À Washington, la réaction a été particulièrement discrète. Interrogé quelques jours plus tôt sur une éventuelle opposition aux plans israéliens d’étendre leur contrôle dans l’enclave, le président américain Donald Trump avait répondu : « Je ne peux vraiment pas dire. Ce sera en grande partie à Israël de décider », ajoutant que sa priorité était désormais de « nourrir les gens ». De quoi prendre le beau rôle dans la séquence qui s’ouvre sans se rendre explicitement...
