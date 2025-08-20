Rencontre diplomatique à Paris sur la "désescalade" entre Israël et la Syrie (agence officielle syrienne)

Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad Al-Shibani a rencontré mardi une délégation israélienne à Paris pour discuter de la "désescalade" entre les deux pays voisins, en vue de renforcer la "stabilité dans la région", a annoncé l'agence officielle syrienne Sana.

Les discussions ont porté sur "un certain nombre de dossiers liés au renforcement de la stabilité dans la région et le sud de la Syrie", ainsi que sur la "désescalade et la non-interférence dans les affaire internes syriennes".

