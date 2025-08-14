Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Le casse-tête d’Ahmad el-Chareh pour renouer avec les druzes

Le gouvernement syrien souhaite rétablir les patrouilles de l’armée russe dans les provinces du Sud. 

Par Tatiana KROTOFF, le 14 août 2025 à 00h00,

Le casse-tête d’Ahmad el-Chareh pour renouer avec les druzes

Un membre des forces de sécurité druzes monte la garde à Jaramana, dans la banlieue de Damas, le 29 avril 2025, après des affrontements interconfessionnels nocturnes. (Rami al SAYED / AFP)

Le fossé pourra-t-il être comblé ? Loin d’abandonner son objectif d’unifier la Syrie sous l’autorité de Damas, le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, déploie une énergie prudente pour renouer avec la communauté druze. Alors que les plaies des violents affrontements qui ont opposé, en juillet dernier, les factions druzes aux tribus bédouines à Soueida, impliquant par la suite les forces de sécurité syriennes, sont encore béantes, Damas semble décidé à trouver un terrain d’entente avec la minorité du Sud. « Notre peuple druze est partie intégrante de la Syrie », a réitéré mardi le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, sur son compte X. Dans une volonté de placer la communauté internationale comme garant de cette démarche, le chef de la diplomatie a affirmé, depuis Amman, que la Syrie « coopérera pleinement...
Le fossé pourra-t-il être comblé ? Loin d'abandonner son objectif d'unifier la Syrie sous l'autorité de Damas, le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, déploie une énergie prudente pour renouer avec la communauté druze. Alors que les plaies des violents affrontements qui ont opposé, en juillet dernier, les factions druzes aux tribus bédouines à Soueida, impliquant par la suite les forces de sécurité syriennes, sont encore béantes, Damas semble décidé à trouver un terrain d'entente avec la minorité du Sud. « Notre peuple druze est partie intégrante de la Syrie », a réitéré mardi le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, sur son compte X. Dans une volonté de placer la communauté internationale comme garant de cette démarche, le chef de la diplomatie a affirmé, depuis
