Le casse-tête d’Ahmad el-Chareh pour renouer avec les druzes

Le fossé pourra-t-il être comblé ? Loin d’abandonner son objectif d’unifier la Syrie sous l’autorité de Damas, le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, déploie une énergie prudente pour renouer avec la communauté druze. Alors que les plaies des violents affrontements qui ont opposé, en juillet dernier, les factions druzes aux tribus bédouines à Soueida, impliquant par la suite les forces de sécurité syriennes, sont encore béantes, Damas semble décidé à trouver un terrain d’entente avec la minorité du Sud. « Notre peuple druze est partie intégrante de la Syrie », a réitéré mardi le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, sur son compte X. Dans une volonté de placer la communauté internationale comme garant de cette démarche, le chef de la diplomatie a affirmé, depuis...

