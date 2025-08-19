Les dernières cartes du Hezbollah

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Lire le Hezbollah a toujours été un exercice délicat. Il l’est encore plus depuis que le parti a perdu Hassan Nasrallah et sa dernière guerre contre Israël. Il n’y a plus de pilote dans l’avion, et la formation elle-même, au même titre que l’axe auquel elle appartient, semble ne pas bien savoir où elle va. Plusieurs courants coexistent en son sein sans que l’on sache réellement quel est leur poids dans la prise d’une décision qui dépend surtout et avant tout de Téhéran.Il y a quelques mois, le parti chiite donnait l’impression de ne pas être complètement fermé à l’idée de négocier son désarmement. Désormais, il menace de « brûler le pays » pour ne pas céder ses armes.Certains y voient un pure exercice de surenchère afin de mieux négocier le prix de sa « normalisation ». D’autres sont au contraire persuadés que la guerre civile est...

Lire le Hezbollah a toujours été un exercice délicat. Il l’est encore plus depuis que le parti a perdu Hassan Nasrallah et sa dernière guerre contre Israël. Il n’y a plus de pilote dans l’avion, et la formation elle-même, au même titre que l’axe auquel elle appartient, semble ne pas bien savoir où elle va. Plusieurs courants coexistent en son sein sans que l’on sache réellement quel est leur poids dans la prise d’une décision qui dépend surtout et avant tout de Téhéran.Il y a quelques mois, le parti chiite donnait l’impression de ne pas être complètement fermé à l’idée de négocier son désarmement. Désormais, il menace de « brûler le pays » pour ne pas céder ses armes.Certains y voient un pure exercice de surenchère afin de mieux négocier le prix de sa « normalisation ». D’autres sont au...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte