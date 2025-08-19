Menu
Politique - ANALYSE

Les dernières cartes du Hezbollah

Le parti chiite ne peut pas gagner cette guerre, mais il peut la faire perdre au Liban. 

OLJ / Par Anthony SAMRANI, le 19 août 2025 à 00h00

Les dernières cartes du Hezbollah

Des partisans du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Mohammad Yassine/L'OLJ

Lire le Hezbollah a toujours été un exercice délicat. Il l’est encore plus depuis que le parti a perdu Hassan Nasrallah et sa dernière guerre contre Israël. Il n’y a plus de pilote dans l’avion, et la formation elle-même, au même titre que l’axe auquel elle appartient, semble ne pas bien savoir où elle va. Plusieurs courants coexistent en son sein sans que l’on sache réellement quel est leur poids dans la prise d’une décision qui dépend surtout et avant tout de Téhéran.Il y a quelques mois, le parti chiite donnait l’impression de ne pas être complètement fermé à l’idée de négocier son désarmement. Désormais, il menace de « brûler le pays » pour ne pas céder ses armes.Certains y voient un pure exercice de surenchère afin de mieux négocier le prix de sa « normalisation ». D’autres sont au contraire persuadés que la guerre civile est...
Lire le Hezbollah a toujours été un exercice délicat. Il l'est encore plus depuis que le parti a perdu Hassan Nasrallah et sa dernière guerre contre Israël. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, et la formation elle-même, au même titre que l'axe auquel elle appartient, semble ne pas bien savoir où elle va. Plusieurs courants coexistent en son sein sans que l'on sache réellement quel est leur poids dans la prise d'une décision qui dépend surtout et avant tout de Téhéran.Il y a quelques mois, le parti chiite donnait l'impression de ne pas être complètement fermé à l'idée de négocier son désarmement. Désormais, il menace de « brûler le pays » pour ne pas céder ses armes.Certains y voient un pure exercice de surenchère afin de mieux négocier le prix de sa « normalisation ». D'autres sont au contraire persuadés que la guerre civile est...
