Quatre ouvriers syriens blessés dans une frappe de drone israélien sur une carrière à Khiam

Quatre ouvriers syriens ont été blessés lundi dans une frappe de drone israélien qui a visé une carrière à Khiam, dans le caza de Marjeyoun, selon notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah et le bilan du ministère de la Santé. Plus tôt dans la journée, des drones israéliens ont aussi largué des bombes sonores sur Ramiyé (caza de Bint Jbeil) lors de funérailles, sans faire de victimes, ainsi que sur la localité frontalière de Dhaïra (caza de Tyr).

Ces frappes ont eu lieu alors que, quelques heures plus tôt, vers 5h45, une unité de l’armée israélienne a mené une incursion terrestre sur environ 200 mètres de profondeur en territoire libanais, jusqu’aux abords de Meis el-Jabal. Les soldats israéliens se sont infiltrés au niveau du quartier de Kassayer, en direction de Kroum el-Charaki. L’armée israélienne a fait exploser une maison inoccupée, déjà partiellement endommagée lors de la guerre d’automne, sans faire de victimes. La détonation, particulièrement puissante, a été entendue dans plusieurs villages voisins et a entraîné la destruction totale du bâtiment.

Ces violations du cessez-le-feu conclu en novembre entre le Liban et Israël interviennent alors que l'émissaire américain Tom Barrack est en tournée auprès des autorités libanaises, après leur engagement à désarmer les milices au Liban, dont le Hezbollah. Depuis Beyrouth, ce dernier a appelé lundi Tel-Aviv à faire un pas à son tour après que le gouvernement ait chargé l'armée libanaise d'élaborer un plan pour désarmer le parti chiite. Réagissant à ses propos, une source politique israélienne a affirmé à la chaîne saoudienne panarabe al-Hadath que l'État hébreu « jouera son rôle lorsque le Liban prendra des mesures concrètes ».