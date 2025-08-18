Noor Alyacoubi, depuis l'enclave : « Aujourd'hui, Yasmine pense qu'il est impossible de survivre à Gaza »
Noor Alyacoubi, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle partage avec « L’Orient-Le Jour » les sentiments mêlés de son amie quant à l’idée de partir ou de rester à Gaza City après l’annonce du projet israélien d’occuper la ville.
Une famille palestinienne déplacée cuit du pain dans un campement où elle s'est réfugiée, alors que l'armée israélienne se prépare à déplacer les habitants vers le sud de Gaza, à Gaza City, le 18 août 2025. Dawoud Abu Alkas/Reuters
Yasmine Emara, 27 ans, une amie très chère, est terrifiée pour ses parents. Leur santé s'est considérablement détériorée après plus de 672 jours de ce qu'elle qualifie de guerre génocidaire, une guerre qui les a privés de tous les fondements nécessaires à une vie humaine digne. La peur de Yasmine s'est intensifiée après que le cabinet israélien a approuvé jeudi dernier un projet de loi visant à occuper la ville de Gaza et à expulser sa population vers le sud. Depuis lors, un sentiment mêlé de scepticisme, d'attente et de peur a envahi la ville.« L'absence des nutriments dont le corps a besoin, l'épuisement mental lié à la question de savoir quand ce cauchemar prendra fin, et la douleur physique causée par le déplacement, le fait de cuire du pain chaque matin pour une famille de huit personnes et de cuisiner au feu...
Yasmine Emara, 27 ans, une amie très chère, est terrifiée pour ses parents. Leur santé s'est considérablement détériorée après plus de 672 jours de ce qu'elle qualifie de guerre génocidaire, une guerre qui les a privés de tous les fondements nécessaires à une vie humaine digne. La peur de Yasmine s'est intensifiée après que le cabinet israélien a approuvé jeudi dernier un projet de loi visant à occuper la ville de Gaza et à expulser sa population vers le sud. Depuis lors, un sentiment mêlé de scepticisme, d'attente et de peur a envahi la ville.« L'absence des nutriments dont le corps a besoin, l'épuisement mental lié à la question de savoir quand ce cauchemar prendra fin, et la douleur physique causée par le déplacement, le fait de cuire du pain chaque matin pour une famille de huit...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.