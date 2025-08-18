Noor Alyacoubi, depuis l'enclave : « Aujourd'hui, Yasmine pense qu'il est impossible de survivre à Gaza »

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Yasmine Emara, 27 ans, une amie très chère, est terrifiée pour ses parents. Leur santé s'est considérablement détériorée après plus de 672 jours de ce qu'elle qualifie de guerre génocidaire, une guerre qui les a privés de tous les fondements nécessaires à une vie humaine digne. La peur de Yasmine s'est intensifiée après que le cabinet israélien a approuvé jeudi dernier un projet de loi visant à occuper la ville de Gaza et à expulser sa population vers le sud. Depuis lors, un sentiment mêlé de scepticisme, d'attente et de peur a envahi la ville.« L'absence des nutriments dont le corps a besoin, l'épuisement mental lié à la question de savoir quand ce cauchemar prendra fin, et la douleur physique causée par le déplacement, le fait de cuire du pain chaque matin pour une famille de huit personnes et de cuisiner au feu...

Yasmine Emara, 27 ans, une amie très chère, est terrifiée pour ses parents. Leur santé s'est considérablement détériorée après plus de 672 jours de ce qu'elle qualifie de guerre génocidaire, une guerre qui les a privés de tous les fondements nécessaires à une vie humaine digne. La peur de Yasmine s'est intensifiée après que le cabinet israélien a approuvé jeudi dernier un projet de loi visant à occuper la ville de Gaza et à expulser sa population vers le sud. Depuis lors, un sentiment mêlé de scepticisme, d'attente et de peur a envahi la ville.« L'absence des nutriments dont le corps a besoin, l'épuisement mental lié à la question de savoir quand ce cauchemar prendra fin, et la douleur physique causée par le déplacement, le fait de cuire du pain chaque matin pour une famille de huit...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte